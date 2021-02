Geri Nevil i Džejmi Karager: Kako je Kristijan Golubović postao rođendanska čestitka slavnom fudbaleru

Dugogodišnji rivalitet sa terena preneli su u studio, gde se redovno prozivaju i peckaju, a za sve što rade su to tokom godina dobili dosta pohvala.

Šta se dogodilo?

Karager je, naravno, odlučio da mu čestita na prigodan način, pa je na Tviter okačio sliku Kristijana Golubovića, verovatno aludirajući na to da on i Nevil liče.

Naravno, na to su se reagovali brojni tviteraši, koji su takođe kačili Golubovićeve slike iz dokumentarnog filma „Vidimo se u čitulji", kao i iz rijalitija.

Ko je Kristijan Golubović?

Prozivke

Ovako je Nevil proslavio to što se Mančester nedavno našao na drugom mestu Premijer lige.

A ovako Karager to što je Mančester ispao iz engleskog Liga kupa.

Internet je sve to znao da ubaci u poznate pesme.

Istorijat

„On je Gospodin Liverpul i da ste mi pre deset godina rekli da ćemo imati emisiju zajedno, rekao bih nema šanse", dodao je on.

„Veoma je duhovit, što bi moglo da iznenadi mnoge. Genijalan je sportski analitičar, bio je odličan fudbaler, otvara hotele širom Mančestera", navodi on.

„Mogu da kažem stvari koje se njemu ne sviđaju i on može da kaže stvari koje se meni ne sviđaju i onda zaboravite na to i nastavite dalje. To je ključ", kaže Nevil.