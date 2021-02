Astronomija i otkrića: Naučnik koji je preokrenuo pogled na svet - 548 godina od rođenja Nikole Kopernika

Naučnik koji je shvatio da se ne vrti sve oko Zemlje kao što se do tada mislilo, već Zemlja kruži oko Sunca - Nikola Kopernik, rođen je 19. februara 1473. godine.

Ko je bio Nikola Kopernik?

Međutim, ističe Bubnjević, to „nije bilo mračno doba".

„Nama to danas deluje smešno, ali samo zato što od najranijih dana učimo drugačijim stvarima, a tada su se ljudi oslanjali čula - mogli su da vide da se Sunce kreće po nebu i mislili su da je Zemlja statična".

Kopernikanski preokret

„Bila je to potpuno neočekivana ideja, zato i danas za nešto revolucionarno kažemo da je kopernikanski preokret".

Bubnjević objašnjava da se „knjiga širi Evropom, ali crkva to još nije doživljava kao pretnju i nije joj poklanjala veliku pažnju".

„Prvi put čovek opisuje svet izvan ljudskih čula i to crkva ne može sebi da dozvoli, jer to znači da čovek može da preispituje i one stvari koje nisu u domenu čula, koje je, na svoje načine, objašnjavala crkva".