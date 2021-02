Svetska nedelja dece alkoholičara: „Moja majka je bila alkoholičarka i to je bila velika tajna"

„Šminkala sam je onako kako sam mislila da je moderno u to vreme, a ona bi sve to prihvatala", kaže Beki.

„Bila je to taktika - bio je to sporazum o kome se nije razgovaralo, a svima je odgovarao", kaže ona.

„Stalno sam brinula, stalno sam bila na ivici jer kad ona popije, to je to - moram da stražarim, da se brinem o njoj cele noći", kaže Beki.

„Već bismo prešle pola puta do kuće, a ona bi rekla: 'Zaboravila sam nešto, sačekaj me ovde', a ja sam znala da će se vratiti po alkohol", kaže Beki.

„Počela bi da plače i govori 'Ti me ne voliš' ili 'Ti ćeš me ostaviti', a ja bih se onda uvukla u krevet i sve bi počinjalo ispočetka", kaže Beki.

„Zagrlila bi me ako je znala da je učinila nešto loše, uznemirila me ili se nešto dramatično desilo protekle noći", kaže Beki. „To je bio njen način da prizna šta je uradila, a da to ne pomene. Bilo je to veoma čudno, i iskreno, kao da je postajala druga osoba."