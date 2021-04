Severna Koreja i špijunaža: Kako je Pjongjang kidnapovao Japance da bi ih koristio za tajni rat

Ledeni vetrovi ohladili su ribarsku luku u Nigati, a sivo more hučalo je na njenim obodima.

Ali nikad nije stigla do njih.

Požurila je do fiskulturne sale u srednjoj školi Jori, očekujući da će je sresti usput.

Saki je požurila niz put do plaže, mahnito proveravajući svaka kola parkirana u blizini.

Ali možda je nešto jače i neopipljivije nagonilo majku do ivice vode te noći.

Japanska vlada tvrdi da su od 1977. do najmanje 1983. godine, severnokorejski agenti oteli 17 japanskih državljana.

„Sećam je se vrlo živo", rekao je An Mjon-Džin.

Otmica je bila neplanirana brljotina, rekao je on.

An je rekao da su joj nokti bili polomljeni i krvavi od pokušaja da se probije napolje.

Bila je to laž da bi se obmanulo očajno dete.

Da se to desilo samo jednom, bilo bi to izuzetno.

Svakog dana naredne 43 godine, on se trudio da sledi taj savet.

Na kraju je napisala: „Uskoro stižem kući!! Molim vas, čekajte me."

„Bila je veoma komunikativna, veoma živahna i bistra", kaže on.

Nisu imali predstavu da li je preživela to poslednje novembarsko veče.

Autor fotografije, AFP via Getty Images

Autor fotografije, AFP via Getty Images

„Krajnje sam uznemiren informacijama koje sam dobio", rekao je on Kim Džong Ilu, „i kao premijer, koji je, kad se sve sabere i oduzme, odgovoran za interese i bezbednost japanskog naroda, moram da uložim energičan protest.

„Decenije neprijateljskih odnosa između naše dve nacije dovele su do okolnosti u kojima je moglo da dođe do ovakvog incidenta. Bio je to, uprkos tome, nečuven incident."