Muzika: Kraj za Daft Pank posle 28 godina

Mark Sevidž

BBC reporter iz oblasti muzike

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Bend je osvojio nagradu Gremi za najbolji album 2014.

Poznati dvojac Daft pank, jedan od najuticajnijih u istoriji elektronske muzike, saopštio je da se rastaje posle skoro 30 godina uspešne saradnje.

Odluku su objavili u prepoznatljivom stilu, u video poruci nazvanoj Epilog, a bili su obučeni u kultne kostime robota.

Tomas Bangalter i Gi Manuel de Omem-Kristo pročitali su u poruci oproštajnu poruku, a onda se jedan od njih samouništio.

Odluku o razlazu za BBC je potvrdio i menadžer benda.

Daft pank je nastao 1993. u Parizu, a na velika vrata je hitovima poput One More Time, Da Funk i Around The World predstavio svetu francusku andergraund haus scenu.

Debitantski album, Homework, smatra se jednim od najboljih u istoriji dens muzike.

Apsolutni vrh svetskih top lista dosegli su 2013. retro-disko hitom Get Lucky, na kojem su sarađivali sa Farelom Vilijamsom i Nilom Rodžersom.

Godinu dana kasnije, Daft Pank je osvojio Gremi za najbolji album - Random Access Memories.

Od tada se bend nije mnogo pojavljivao u javnosti, mada su sarađivali sa zvezdom R&B muzike - The Weeknd.

Članovi benda nikada nisu voleli publicitet, a u javnosti su retko viđani bez robotske opreme, a u većini pesama koristili su kompjuterizovane vokale.

„Mi nismo izvođači, niti modeli - čovečanstvu ne bi prijalo da nas vidi", rekao je Omem-Kristo za magazin Roling Stoun.

„Ali su zato ljudi uzbuđeni kada vide robote".

Autor fotografije, Getty Images

Bangalter i De Omem Kristo upoznali su se u školi u Parizu, a muzičku saradnju počeli su kao tinejdžeri.

Pored njih, tu je još bio i Loran Brakovic koji je posleo postao član indi grupe Finiks.

Njihova zajednička grupa prvo se zvala Darlin', a 1993. nekoliko njihovih pesama u stilu garažnog roka objavljene su na jednom kompilacijskom albumu u Britaniji.

U kritici u britanskom magazinu Melodi mejker stajalo je njihove pesme imaju zvuk šašavog pank treša.

Nedugo zatim, grupa se preorijentisala sa rok muzike na dens.

Pesma Untitled 18 sadržala je semplove hita Zvezdani čovek i to je bio prvi eksperiment grupe sa robotskim vokalima.

Rat ponudama

Godinu dana kasnije, na rejvu u pariskom Diznilendu kasetu sa sopstvenom muzikom, doturili su Stjuartu Mekmilanu, jednom od osnivača škotske tehno produkcijske kuće Soma.

Ali na veliku svetsku scenu stupili su hitom Da Funk, koji je predstavljao zaraznu mešavinu gangsterskog fanka i esid hausa.

U prvoj turi tiraž albuma iznosio je 2.000 ploča, ali tek kada je bend Kemikal Braders (The Chemical Brothers) počeo da pušta njihove pesme, šira publika se zainteresovala.

Do kraja 1995. Daft pank je prodao 30.000 primeraka albuma a numera Da Funk proglašena je za pesmu godine u časopisu Soda, koji je pratio klupsku scenu toj zemlji.

Mnoge izdavačke kuće su tada počele borbu da ih potpišu, a na kraju je pobedio Virdžin Rekords.

Ova kuća je objavila album Homework koji je snimljen 1996. u Bangalterovoj spavaćoj sobi.

Bilo je nečeg nalik na crtanim filmovima u ranim singlovima benda što je na neki način nadoknadilo činjenicu da su članovi benda insistirali na anonimnosti.

Bila je to ideja ovekovečena u video spotu Mišela Gondrija za pesmu Around The World.

Bile su potrebne tri godine da bend snimi novi hit - Music Sounds Better with You - koji je u Britaniji dospeo do prvog mesta na top listama.

Album Discovery, objavljen 2001, kao da je namerno bio napravljen da bude anti-kul.

Koristili su semplove brojnih hitova iz sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka.

Ali bend je te zvukove sekao, spajao i filtrirao da bi stvorio nove pesme.

Sa ovog albuma najupečatljivija pesma postala je Harder, Better, Faster, Stronger, čija je osnova bila zaboravljena fank numera iz sedamdesetih Cola Bottle Baby Evdvina Birdsonga.

Američki reper Kanje Vest je kasnije iskoristio numeru Daft Panka za sopstvenu pesmu Stronger.

U prvom trenutku bend nije znao za to, a onda su čuli Kanjeovu numeru na radiju u Los Anđelesu.

„Di-džej je na početku napravio uređivanje naše pesme, a zatim se pretvorila u njegovu pesmu", rekao je De Omem-Kristo za Bilbord 2007. godine.

Prošle su još četiri godine pre objavljivanja njihovog trećeg i najmanje bitnog albuma, Human After All, posle čega su napisali muziku za Diznijev rimejk Trona.

Autor fotografije, Shutterstock

Vratili su se u formu sa albumom Random Access Memories iz 2013. godine.

Bio je to bujni, raskošni omaž muzici uz koju su odrasli, snimljenoj u potpunosti na živim instrumentima.

Gostovali su Najl Rodžers iz benda Čik, kompozitori Mapetovaca Pola Vilijamsa i disko inovatora Ćiorđa Morodera, koji je pripovedao sopstvenu životnu priču tokom devet minuta isprepletanih dens gruvova.

Albumu koji je koštao više od milion dolara prethodio je hit singl Get Lucky.

U razgovoru za radio NPR, Bangalter je rekao da je ta pesma predstavljala povezivanje prošlosti, sadašnjosti i budućnosti plesne muzike kao temu pomenute ploče.

„To je nekako možda bio dečiji san, da jednog dana možda mogu da stvaramo muziku sa nekim od muzičara koje zaista volimo", objasnio je.

„Dakle, Get Lucky zaista govori o ovom susretu sa Najlom [Rodžersom] i Farelom Vilijamsom, [s] kim smo bili prijatelji i sa kojim smo sarađivali u prošlosti, ali i o stvarnom udruživanju i izlasku iz kućnog studija, o saradnji sa drugim muzičarima i izvođačima i stvaranju muzike i zabavljanju u studiju dok zajedno pravimo muziku".

Ovaj album je dvojac doveo do potpuno nove publike, ali sada se čini da je to izdanje tačka. Krajnja tačka u njihovoj disko odiseji.

Video koji najavljuje njihovo razilaženje zasnovan je na odlomku iz njihovog filma Electroma iz 2006. godine.

Kako se telo robota raspadalo, pojavio se natpis „1993 - 2021".

Video se završava proširenim odlomkom pesme Touch, uključujući i horski refren: „Hold on. If love is the answer you're home." (Sačekaj. Ako je ljubav odgovor, kod kuće si)

Publicistkinja benda Katrin Frejzer nije ponudila nikakvo objašnjenje za razlaz - ali obožavaoci su preplavili društvene medije omažima.

Francuska služba za praćenje medija Visibren saopštila je da je u ponedeljak popodne svake sekunde bilo objavljeno po 27 tvitova o bendu.

Među njima je bio i producent Erol Alkan, koji je napisao: „Poštovanje za Tomaa i Gi-mena. Zbogom".

„Kao francuskom producentu, teško mi je da opišem ogroman uticaj koji je Daft Pank imao na moj život, muziku i karijeru", dodao je di-džej i producent Abstrakt.

„Hvala vam što ste zauvek promenili svet muzike."

„Album Discovery Daft Panka bio je presudan za moj razvoj." rekao je Moris Pibls, glavni urednik časopisa Kompleks.

"[Otvorio mi] je čitav univerzum za koji nisam znao da postoji. Zauvek zahvalan."