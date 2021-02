Ujedinjeni Arapski Emirati i monarhija: Šeik iz Dubaija, žena koja je od njega pobegla i dve ćerke koje su pokušale bekstva

Džejn Mekmalen

BBC Njuz

Autor fotografije, SUPPLIED Potpis ispod fotografije, Princeza Šamsa je u leto 2000. godine pobegla sa očevog imanja, ali je mesecima kasnije nasilno vraćena u Dubai

Princeza Latifa, zatočena ćerka vladara Dubaija, moli britansku policiju da ponovo otvori istragu o otmici svoje starije sestre sa ulice u engleskom Kembridžu pre više od 20 godina.

U pismu podeljenom sa BBC-jem, Latifa policiji u Kembridžširu poručuje da bi to moglo da pomogne da se oslobodi princeza Šamsa, koja je zarobljena po naređenju njihovog oca.

Šamsa, koja je tada imala samo 18 godina a sada ima 39, nije viđena u javnosti od tada.

Dubai i UAE nisu odgovorili na BBC-jev zahtev za komentar.

Viši sud je 2019. godine presudio da je šeik Muhamed Bin Rašid Al Maktum oteo obe ćerke i da ih drži zatočene protiv njihove volje.

Prošle nedelje je BBC Panorama emitovala šokantne video snimke koje je Latifa tajno snimila dobijenim telefonom i u kojima je opisala kako je otac drži kao „taoca", posle neuspelog pokušaja bekstva iz 2018. godine.

Ujedinjene nacije su od tada tražile od Ujedinjenih Arapskih Emirata dokaz da je Latifa živa.

Ali skoro dve decenije ranije, pokušaj njene starije sestre da pobegne od porodice takođe se završio hvatanjem i zatočeništvom.

U avgustu 2000. godine, nekih dva meseca posle bekstva sa očevog imanja Longros u Sariju, Šamsa je na silu odvedena iz Kembridža, prebačena helikopterom u Francusku i potom privatnim avionom u Dubai.

Latifino rukom napisano pismo, koje su u sredu njeni prijatelji prosledili policiji Kembridžšira, moli britanske vlasti za pomoć njenoj sestri.

Pismo je napisano 2019. godine, dok je bila držana u samici u „zatvorskoj vili".

„Sve što tražim od vas", piše Latifa, „jeste da posvetite pažnju njenom slučaju, molim vas, zato što bi to moglo da dovede do njene slobode…

„Vaša pomoć i pažnja posvećena njenom slučaju mogli bi da je oslobode."

Ona dodaje: „Ona ima čvrste veze sa Engleskom… ona zaista obožava Englesku, sve njene najdraže uspomene vezane su za vreme koje je provela tamo."

Autor fotografije, Princesa Latifa Potpis ispod fotografije, Princeza Latifa snimila je video iz „zatvorske vile" i tvrdi da je tamo drže protiv njene volje

Latifa je datirala pismo „februar 2018", pre pokušaja bekstva, da bi prikrila činjenicu da ima načina da komunicira sa spoljnim svetom iz zarobljeništva.

Ono dočarava jezivu sliku o sudbini njene sestre pošto je vraćena u Dubai.

„Držana je bez mogućnosti da komunicira, bez zakazanog datuma oslobađanja, suđenja ili optužnice.

„Mučena je tako što su je tukli batinom po stopalima", piše u pismu.

Policija iz Kembridžšira prvo je otvorila istragu o otmici 2001. godine, nakon što je Šamsa ostvarila kontakt s njom preko advokata za imigraciju.

Ali istraga je završila u ćorsokaku, jer istražiteljima nije bilo dozvoljeno da doputuju u Dubai.

Kasnije se pokazalo da su saradnici koji su nastupali u ime šeika u vreme istrage uložili protest Forin ofisu.

Policija je revidirala istragu 2018. godine i BBC Njuz sada može da otkrije da je jedan istražitelj priznao da je bilo „značajnih osetljivih momenata" u slučaju.

Nova revizija pokrenuta je nakon što je obelodanjena presuda Višeg suda 2020. godine.

U saopštenju za BBC Njuz, policija Kembridžšira rekla je da je primila Latifino pismo, „koje će biti proučeno u sklopu revizije koja je u toku".

U saopštenju se dodaje: „Ovo je veoma složeno i ozbiljno pitanje i kao takvo postoje detalji slučaja o kojima ne bi bilo primereno razgovarati u javnosti."

Forin ofis, kojem su ranije već bila upućena pitanja u vezi sa njegovom reakcijom na proteste moćnog državnog saveznika, rekao je za BBC da je ovo privatna stvar između dva pojedinca i da nije imala uticaja na istragu policije Kembridžšira ili njen ishod.

Oni su takođe odbili da komentarišu kontakt iz šeikove kancelarije povodom slučaja.

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Potpis ispod videa, Kćerka šeika Muhameda iz Dubaija nije viđena u javnosti od 2018. godine.

Pošto su se pojavili snimci princeze Latife, ministar spoljnih poslova Dominik Rab rekao je da je snimak „duboko uznemirujući" i da će Velika Britanija „veoma pomno pratiti razvoj događaja po ovom pitanju".

Kraljevski sud Dubaija je 2018. godine rekao BBC-ju da je Šamsa „obožavana i pažena".

Šeikova jedina izjava povodom slučaja bila je upućena Višem sudu i on govori o „olakšanju" što je pronašao „ranjivu" ćerku Šamsu nakon što je nestala.

Šamsina priča nagovestila je ono što će se desiti Latifi 18 godina kasnije i odigrala ključu ulogu u njenoj odluci da pokuša da započne novi život u inostranstvu.

Latifa je, neuspešno, pokušala bekstvo brodom preko Indijskog okeana.

U videu postavljenom na Jutjub pre njenog pokušaja bekstva 2018. godine, Latifa opisuje šta se desilo njenoj sestri i brutalne posledice tih događaja.

BBC Njuz je razgovarao i sa nekim ko je bio u redovnom kontaktu sa Šamsom u Dubaiju: „Ne morate da budete lekar da biste znali da je sve vreme na sedativima."

Neuspelo bekstvo mlade Šamse

Princeza Šamsa delimično je odrasla u Velikoj Britaniji i stekla je zapadnjačko obrazovanje.

Autor fotografije, Instagram/SUPPLIED Potpis ispod fotografije, Jedna od retkih fotografija princeze Šamse, koja je odrastala i u Velikoj Britaniji

„Za Šamsu ne biste rekli da je 'princeza'", prema rečima njenog rođaka Markusa Esabrija, koji je dve godine živeo sa porodicom u Dubaiju i bio blizak sa njom.

„Bila je drska. Bila je puna života i avanturističkog duha."

„Želela je da se izbori za to da žene žive drugačije, pogotovo u arapskom svetu.

„Želela je da prekoračuje granice… i tad su nastali problemi", kaže Esabri.

Šamsa je pisala Esabriju iz Londona u septembru 1999. godine, osam meseci pre bekstva.

Njen otac, tada princ prestolonaslednik Dubaija, nije joj dozvoljavao da nastavi studije i ide na fakultet.

„Nije mi dozvoljeno da nastavim. Znaš, nije me čak ni pitao šta me zanima. Samo je rekao da ne može."

Poverila se rođaku da razmišlja da pobegne.

„Jedna stvar koja me plaši kad zamislim sebe kao staru ženu jeste da žalim što nisam pokušala kad sam imala 18.

„Pokušala šta? Ne znam. Samo što nisam iskoristila tu priliku."

A onda je u leto 2000. godine pokušala.

Odvezla je crni rendžrover do ivice šeikovog prostranog imanja vrednog 75 miliona funti u Longkrosu u Sariju i samo nestala.

Šeik je angažovao tim agenata da je u tajnosti pronađu.

Devetnaestog avgusta 2000. godine, jedan čovek je odveo Šamsu u Kembridž, gde je iznajmila sobu u hotelu Juniversiti Arms.

Nije znala da su već stigla četiri operativaca njenog oca i ščepana je na ulici.

Šamsa je odvezena do šeikovog imanja blizu Njumarketa.

U pet ujutro narednog dana, nalazila se u helikopteru iz Njumarketa za severnu Francusku, gde je prebačena u privatni avion.

Nekoliko sati kasnije, bila je ponovo u Dubaiju: njeni snovi o slobodi i obrazovanju bili su razvejani.

Kako se britanska istraga ukopala u mestu

Trebalo je oko sedam meseci da navodi o otmici stignu do glavnog inspektora Dejvida Beka u centralnoj policijskoj stanici Kembridž Parksajd.

„Ne dešava vam se svaki dan da na policajčevom radnom stolu završi optužba za otmicu protiv šefa neke države", rekao je on za BBC 2018. godine za dokumentarac Bekstvo iz Dubaija.

Šamsa je uspela da prosledi pismo advokatu za imigraciju kog je upoznala dok je ranije boravila u Londonu:

„Nemam vremena da vam pišem u detalje. Motre na mene sve vreme, tako da ću preći pravo na stvar. Uhvatio me je moj otac, uspeo je da me pronađe. Drže me zaključanu sve do danas… e sad, ne samo da vas molim da to smesta prijavite, već vas molim i za pomoć i da uključite vlasti (uključite sve)."

„Dokazi do tog trenutka ukazivali su na to da to što se tvrdi ima određenu težinu.

„Ako su navodi tačni, onda je počinjeno krivično delo prema britanskom zakonu", rekao je glavni inspektor Bek BBC-ju 2018. godine.

Više detalja o samoj istrazi otkriveno je tek prošle godine, kad se policija Kembridžšira povinovala nalogu Višeg suda za obelodanjivanje informacija.

Ispostavilo se da je Bek uspeo da razgovara sa Šamsom preko telefona i potom potvrdi ključne detalje njene priče.

Ali morao je da stigne do Dubaija da bi je ispitao i nastavio istragu. Tražio je dozvolu od Krunskog tužilaštva, ali je njegov zahtev odbijen.

„Nikad mi nisu naveli razlog zašto."

Slučaj je arhiviran, sve do revizije iz 2018. godine, posle još jedne poruke koja je stigla od Šamse.

A i ona je na kraju okončana, zbog „nedostatka dokaza dovoljnih za dalje postupanje".

Šeik jeste dostavio izjavu Višem sudu opisavši Šamsu „kao ranjiviju od drugih mladih žena njenog godišta", jer ju je njen status činio metom otmice.

Latifino pismo je treći put da je policija zamoljena da istraži otmicu.

Potpis ispod fotografije, Princeza Dubaija Latifa pre pokušaja bekstva 2018. godine

Šeikove veze u Velikoj Britaniji su čvrste.

On je kraljičin prijatelj i jedan od najvećih privatnih zemljoposednika u državi.

Razne britanske administracije su doživljavale Ujedinjene Arapske Emirate, čiji je Dubai deo, ključnim strateškim partnerom i poslovnim saveznikom u regionu.

Šeikova kancelarija se 2000. ili 2001. godine obratila Forin ofisu povodom Šamsinog slučaja.

Forin ofis će kasnije potvrditi na skupštinskom zasedanju da je odgovorio da je to posao za policiju.

Ali unutar Forin ofisa, BBC Njuz je zaključio da se o navodnoj otmici ćutalo.

Toni Bler, tadašnji premijer, rekao nam je preko portparola, da se on „apsolutno ne seća da je to stiglo do njega u vladi".

U reakciji na BBC-jev zahtev prema Slobodi pristupa informacija za bilo koji razgovor koji je Forin ofis vodio o slučaju, rečeno nam je da bi „obelodanjivanje informacija koje detaljno otkrivaju naš odnos sa vladom UAE potencijalno moglo da ugrozi bilateralni odnos Velike Britanije i UAE."

Šamsin život „zombija"

Latifa kaže da je, posle bekstva, Šamsa provela osam godina u zatvoru.

Autor fotografije, EPA Potpis ispod fotografije, Šeik Muhamed bin Rašid Al Maktum, otac princeza Latife i Šamse, ima veoma jake veze u Velikoj Britaniji

Kad je puštena 2008. godine, Latifi je dozvoljeno da je vidi.

„Morali su da je vode za ruku. Nije mogla da otvori oči…

„Dali su joj gomilu pilula da bi mogli da je kontrolišu. Te pilule su je pretvorile u zombija."

Osoba koja je bila u kontaktu sa Šamsom posle njenog puštanja na slobodu kaže:

„Ona je samo ćutala. Sve što je radila bilo je kontrolisano. Više nije bilo iskre u Šamsi. U njoj više nije bilo otpora. Nije bilo ničega. Bila je samo ljuska."

„Mislim da se samo pomirila s tim da je ovo sad njen život. To je zastrašujuće i žalosno."

Latifa se 2019. godine ponovo srela sa Šamsom, a tom prilikom je i Latifa bila zatočena posle pokušaja bekstva.

Susret je opisala rođaku preko tajnog telefona.

„Latifa me je upozorila da je 'ne bih prepoznao sada'. Toliko je bila nadrogirana. Živa je. Ali Šamsa više nije Šamsa", rekao je Esabri.

Osoba koja je poznavala Šamsu dodaje: „Ovo ne može da se izmisli. Jer ko bi vam poverovao. Deluje tako nestvarno.

„Ali nažalost, stvarno je. I razumem da ljudi to ne mogu da razumeju, oni vide samo neku malu bogatašicu. A uopšte nije tako. Grozno je."