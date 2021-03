Holivud i film: Da li je Tom Henks deo izumiruće sorte istinskih filmskih zvezda

U novom filmu Vesti iz sveta (News Of the World ) , glumac uspeva da potvrdi status ultimativnog oca na filmu.

On nailazi na izgubljenu belu devojčicu (Helena Zengel) koja priča jezik Kajova i preuzima obavezu da krene na opasno putovanje ne bi li pronašao porodicu siročeta.

On nas još jednom podseća, i to bukvalno, da je on, u stvari, ultimativni otac.