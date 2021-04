Zlostavljanje i nasilje porodici: „Imala sam 16 godina i mislila sam da je to normalno“

Pre 1 sata

„Prestani da me kontrolišeš"

„Nemoj da ideš, zašto bi me ostavljala ovde?", pitao je on.

Šta je kontrola putem prinude?

„Rekao je da može da mi slomi vrat ako želi"

„Počela sam da uviđam da mi je život istinski sputan"

„Videla sam da moje cimerke misle da je naša veza uvrnuta, zato što sam uvek tražila dozvolu za sve od njega, ali sam mislila da je to normalno. On me je ubedio da je to normalno."