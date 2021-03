Fortnajt: Od pijaniste do profesionalnog igrača, a tek mu je osam godina

„Mnogo sam razmišljao o tome da postanem profesionalni gejmer, ali niko me nije shvatao ozbiljno dok nisu došli iz Tima 33".

Za sunarodnika Džozefa, koji je tad počinjao da se takmiči, to je bio trenutak inspiracije.

„San mi je da budem kao Buga i igram kao on. Ugledam se na njega jer ga niko nije shvatao ozbiljno dok nije osvojio svetsko prvenstvo, a i ja se tako osećam.

„Niko me nije shvatao ozbiljno dok nisam potpisao za Tim 33".

Džozefova mama Gigi kaže da je to ne brine i ona mu dopušta da igra Fortnajt dva ili tri sata dnevno posle škole i više tokom vikenda.

„Gledala sam šta radi i ne mislim da radimo nešto pogrešno. On je skladno dete iz dobre porodice i na njega to ne utiče", kaže ona.

„Imate one dosadne mame koje tako misle da deca ne treba to da igraju, a onda počnu s 13 godina i one polude.