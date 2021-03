Rat oko Nagorno-Karabaha: „Razmena bola"- da li je moguće pomirenje Jermena i Azerbejdžanaca posle novog krvavog sukoba

Međutim, napravljena je greška: preminuli vojnik je bio Jermenin i njegovo telo su preneli u Azerbejdžan, na staru adresu na kojoj je živeo do rata.

Proterani mirotvorci

„Želela sam da shvatim zašto jedni druge preziru i postoji li neki način da se to promeni", objašnjava svoju želju da se bavi mirovnim projektima tridesetsedmogodišnja Azerbejdžanka, Arzu Gejbula.

„Otišao sam 2014, u jeku represija protiv mene i naše organizacije, kada su na sve načine pokušavali da me oteraju", govori on.

„Rat kao istina"

Geogrij Vanjan, koji je u to vreme maštao da postane pozorišni reditelj, kao da je doživeo otkrovenje dok je posmatrao kako se Pokret za nezavisnost sovjetskih republika pretvara u etnički konflikt.

Tada je on napisao svoj prvi članak, istupivši protiv konflikta koji je uzimao sve više maha.

Zatvorena kasta

„Ispostavilo se da su ljudi, bez obzira na to, ostajali u kontaktu jedni sa drugima, i patriote Jermeni i patriote Azerbejdžanci", kaže Grigorjan.

„Nismo pokušavali da apsolutno svima stvorimo svest o konfliktu, ali ako su troje, četvoro ili petoro učesnika čuli i razumeli drugu stranu - to je već bio uspeh", kaže ona.

Kako je izostajala državna podrška, mirovne organizacije nisu mogle dopreti do širokih narodnih masa, a krug ljudi koji je bio zainteresovan za ovu temu bio je poput „zatvorene kaste", smatra azerbejdžanski sociolog Sergej Rumjancev, koji je učestvovao u mirovnim projektima od 2005. godine.

U to da vlast nikada nije bila zainteresovana za civilne, mirovne projekte uveren je jermenski novinar Mark Grigorjan.

„Meni je jasno zašto - jer vlade imaju svoju politiku, a mirotvorci svoju. Vlade žele diplomatske pregovore, a ne da se društvo meša", kaže on.

„Praksa nekažnjavanja"

Vrhunac želje za osvetom Bakua i nepažnja prema statusu kvo kojeg su se držali u Jerevanu doveli su do drugog rata koji je počeo 27. septembra 2020. godine ofanzivom Azerbejdžana.

Sve se to preliva i na društvene mreže gde Jermeni i Azerbejdžanci, kao i do rata, pripisuju jedni drugima svakakve zločine.

„Ne treba priznavati zločine zbog druge strane. To treba da činite zbog zdravlja sopstvenog društva", govori Brojers.

„Oni su radili ono što druge organizacije nisu želele - razgovarali su o istoriji obe države, pokušavali su da objasne poreklo sukoba i zašto on i dalje traje", kaže Arzu Gejbulla.

„Potrebno je masovno promeniti razmišljanje ljudi, objasniti zašto se ne sme razgovarati na taj način i gledati normalno na to što u ratu neko nekog kolje i govori da je to 'ispravno'. Ne znam kako ćemo dalje… i to je poražavajuće".