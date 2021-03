Rio Tinto i životna sredina: Direktor rudarskog giganta podnosi ostavku zbog uništavanja drevne pećine

Negativne reakcije javnosti i investitora dovele su do ostavke tadašnjeg izvršnog direktora Žan-Sebastijena Žaka i dva zamenika.

„Ja sam odgovoran za propuste koji su doveli do ovog tragičnog događaja", naveo je Tompson u saopštenju u sredu.

Značajno arheološko nalazište

U izveštaju Nikad više (Never Again) navodi se da je u istrazi zaključeno da je kompanija Rio Tinto „znala vrednost onoga što uništava, ali svejedno je to razorila".