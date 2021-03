Muzika: Najbolje pesme za Džejmsa Bonda koje su nisu završile u filmovima

Gotovo od samog starta, kad se Šon Koneri prvi put pojavio u ulozi uglađenog tajnog agenta u Doktor Nou i pokrenuo čitavu filmsku industriju, producenti filmova o Bondu otkrili su tajnu formulu dugovečnu koliko i sam tajni agent.

Iako se u svakom filmu o Bondu u produkciju Eona pojavila karakteristična i prepoznatljiva filmska tema Montija Normana - evo i sad je pevušite u glavi - oni su isto tako sadržali i tajno oružje, po kom je svaki film prepoznatljiv baš kao i po negativcu kog naš omiljenji ljubitelj votka-martinija mora da likvidira: naslovnu numeru.

Nemoguće je pomisliti na Živi i pusti druge da umru (1973) a ne setiti se apokaliptične rok opere grupe Wings, ili Pogleda na ubistvo (1985) bez grandiozne naslovne teme grupe Duran Duran.

A sve to pre nego što prizovemo majstoriju Širli Besi u filmskoj nesuptilnosti sa Goldfingerom.

I zato, setimo se svih onih slavnih muzičara koji su napisali temu za Bonda nadajući se besmrtnosti, samo da bi dobili korpu na kauču za kasting.

Poslednja kojoj je ukazana prilika da se okuša sa Bond temom je Bili Ajliš za Nema vremena za umiranje, a muzička redakcija BBC-ja priseća se nekih od Bond tema kojima je malo falilo da trijumfuju…

Potpis ispod fotografije, Džoni Keš

Film: Operacija Grom (1965)

Izgubio od: Toma Džonsa

Bolja od odabrane teme? Nerešeno

Najbondovskiji stih: Somewhere, there is a man who could stop the thing in time/ He is known by very few but he's feared by all in crime

„Thunderball, your fiery breath can burn the coldest man!", brunda Čovek u crnom, na način koji je istovremeno naglašeno kempovski i hladnokrvan kao kip na Uskršnjim ostrvima.

U tekstualnom pogledu, neuspela Kešova Bond tema verno prati radnju filma - obalski grad koji teroriše brod sa ogromnom bombom u potpalublju - a filmski kantri stil pun je zvonkih pratećih vokala i grandiozne duvačke sekcije.

Tom Džons je, naravno, možda snimio odabranu verziju, ali Kešov pokušaj je šampionski među gubitnicima.

Potpis ispod fotografije, Alis Kuper

Film : Čovek za zlatnim pištoljem (1974)

Izgubio od: Lulu

Bolja od odabrane teme? Ne

Najbondovskiji stih: The man with the golden/Gun in his pocket/ The man with the golden/ Gun in your face

U alternativnom univerzumu, Alis Kuper je mogao da bude savršen bondovski negativac - ili u najmanju ruku, njegova desna ruka koja preotima scenu (tajno oružje - gitara koja baca plamen, možda?).

A u još jednom alternativnom univerzumu, on bi pevao temu za film sa Rodžerom Murom iz 1974. godine.

Ovaj suzdržani glem-rok restl svakako nije jedan od Kuperovih monolitnih klasika, a uz to još i nema nikakve dodirnih tačaka sa dotičnim filmom sem naslova.

Manje je stilizovani koktel bar, a više komšijska kafana u dva izjutra dok na džuboksu ide The Sweet.

Potpis ispod fotografije, Blondi (Blondie)

Film: Samo za tvoje oči (1981)

Izgubili od: Šine Iston

Bolja od odabrane teme? Ne

Najbondovskiji stih: We both have our orders/ And a trick up the sleeve

Možda može da vam se oprosti ako ste pomislili da je ova numera, na poslednjem studijskom albumu grupe Blondi pre nego što su se raspali na 17 godina, jedna od velikih pop slučajnosti, koja se pojavila samo godinu dana posle teme Šine Iston za film sa Rodžerom Murom.

Ali to nije bila nikakva slučajnost.

Ova pesma je originalno bila odabrana kao tema, ali su se producenti u poslednji čas ipak odlučili za Šinu Iston.

Blondin pokušaj da uđe u Bondov univerzum se izjalovio.

Potpis ispod fotografije, Nil Tenant i Kris Luov - Pet Šop Bojs

Film: Dah smrti (1987)

Izgubili od: A-ha

Bolja od odabrane teme? Da

Najbondovskiji stih: Poput ćutljivog Krisa Louva, tu nema stihova

Pesma koja je na kraju postala „This Must Be The Place I Waited Years To Leave" za albuma PSB-a iz 1990. godine Behaviour originalno je bila odabrana za debitantski nastup Timotija Daltona kao Bonda - producenti su bili impresionirani uspehom Duran Duran-ove „A View To A Kill" na top listama nekoliko godina ranije.

Izbor je na kraju pao na norveški pop trio A-ha, ali je završena pesma „simpa ujaka koji izbacuju hitove", kako iz zove BBC Kultura, sušta esencija prigradske čamotinje koju ovaj duet tako dobro dočarava.

Nije teško ovo zamisliti sa glasnim gudačima umesto sintisajzera u pozadini, dok neobična sovjetska grandioznost samo čeka da se raspištolji.

Potpis ispod fotografije, Ejs of Bejz (Ace of Base)

Film: Zlatno oko (1995)

Izgubili od: Tine Tarner

Bolja od odabrane teme? Ni bolja ni gora

Najbondovskiji stih: The world will take us to the end/ Tomorrow's foe is now a friend

Ako ste se nekada pitali kako bi Bondova tema zvučala kad bi je otpevala švedska eurodens grupa Ace of Base… e pa, ne morate više da se pitate.

Bend je bio testiran za moguću Bondovu temu za debitantski nastup Pirsa Brosnana u Zlatnom oku iz 1995. godine.

Napravljen je demo snimak, ali se potom od njega odustalo u korist verzije Tine Tarner, koju su napisali Bono i Edž iz U2.

Ova numera - možete da poslušate demo verziju ovde - na kraju je postala „The Juvenile" na njihovom albumu iz 2002. godine Da Capo.

Potpis ispod fotografije, Palp (Pulp) na Glastonberiju 1995. godine

Film: Sutra ne umire nikad (1997)

Izgubili od: Šeril Krou

Bolja od odabrane teme? Da

Najbondovskiji stih: The city streets are littered/ With the casualties/ The could haves/ The should haves/ And the would've beens

Kad su producenti tražili pesmu za Sutra ne umire nikad Pirsa Brosnana, bili su posebno raspoloženi, pa su zatražili od nekoliko bendova da prilože svoj doprinos.

Jedan od onih iz šireg izbora bio je i Pulp, britpop bend koji je postao nacionalno blago u Velikoj Britaniji zahvaljujući „Common People" iz 1995. godine.

U pravom bondovskom duhu otkucavanja tempirane bombe, nisu imali previše vremena da to urade.

„Bilo je to baš čudno. Napravili su situaciju tipa Američki idol, gde su tražili od devet različitih izvođača da smisle bondovsku pesmu", izjavio je frontmen Džarvis Koker za Tajm aut.

„Poslušali su devet različitih pokušaja da se tomorrow never dies uklopi u stihove. U sredu nam je rečeno da je rok u petak.

„I tako, poludeo sam kad su se odlučili za Šeril Krou."

Potpis ispod fotografije, Džo Vajli

Film: Skajfol (2012)

Izgubili od: Adel

Bolja od odabrane teme? Jeste po bombastičnosti, ne po samoj melodiji

Most Bond-like lyric: You don't have long/ I am on to you/ The time it has come to destroy/ Your supremacy

Bondov tim mu zapravo nije tražio pesmu, ali Muse bi im je možda sam ponudio.

U intervjuu iz 2012. godine za BBC, bubnjar benda Dom Hauard samo se nasmejao na mogućnost da bi njihova histerična rok opera mogla da krasi uvodnu špicu filma.

Ali da li se stvarno samo šalio? „Ima blagi nagoveštaj bondovske atmosfere - čak i poludi a la Live and Let Die negde u sredini.

Koliko znam, mogli bi da je iskoriste za sledeći film o Džejmsu Bondu, ali ne znam šta se dešava s tim. Čuo sam da je Adel radi!".

Potpis ispod fotografije, Rejdiohed (Radiohead)

Film: Spektra (2015)

Izgubili od: Sema Smita

Bolja od odabrane teme? Da

Najbondovskiji stih: The only truth that I could see/ Is when you put your lips to me

Radiohead deluju istovremeno kao bend sa najmanje šansi da ima veze sa trejlerom za Bonda i kao najprirodniji: njihov knjiški, književni doživljaj roka više pristaje umetničkim filmovima nego trilerima sa pucnjavom, jurnjavom kolima i eksplozijama jednog klasičnog Bonda, a opet u svojim redovima imaju jednog od najboljih kompozitora filmske muzike današnjice.

Ova petominutna epska numera kombinuje stilizovanog klasičnog Džonija Grinvuda sa najsablasnijim glasom Toma Jorka, i duvačkom i gudačkom pozadinom koja se leluja kao pijani orkestar na uzburkanom moru.

Bend ju je snimio tokom sesija za album iz 2016. godine A Moon Shaped Pool; Bondov tim je, na kraju, odlučio da je suviše mračna.

Mada imajući u vidu krajnji rezultat - uvodna sekvenca Sepktre ima izrazito jezivu atmosferu, sa sve krakenovskim oktopodima i meksičkim maskama smrti - to nikad nije bio posao za Kejti Peri i slične.