Životinje i film: Beskonačna privlačnost priča o čoveku i psu

On je na ovo putovanje ka dolinama Jukona poneo previše knjiga i teret je poremetio balans transporta.

Postaje jasno da on nije bio sam položen u kovčeg - ruke su mu čvrsto obmotane oko tela njegovog mrtvog psa.

Punih 30 godina nakon premijere filma, Beli očnjak je pravi primer avanturističkog klasika u podžanru filmova o „jednom čoveku i njegovom psu", baš kao što je to bio i originalni roman.

„Bilo je to ubedljivo najbolje iskustvo u mom glumačkom životu", rekao je Hok 2015. godine.

„To je jedan od razloga zbog kojeg ljudi govore o značaju proba", dodaje on.

Tu su, recimo, Stari lajavac ( Old Yeller , 1957), Greyfriars Bobby (1961), The Biscuit Eater (1972) i Tarner i H a č (1989).

Ali bez obzira na to, žene su bile poprilično marginalizovane u ovakvim pričama koje se mnogo češće bave vezama protkanim heroizmom i muškošću, ali i ranjivim muškim osobinama.

Priče o pripitomljavanju

„Imam ideju za novu knjigu koju ću da napišem…ali to neće biti nastavak Zova divljine već knjiga koja ide uz nju", napisao je London Džordžu P. Bretu.

Tek kada ga bogati mladić (u knjizi se on zove Vidon Skot) spasi takvog života i pruži mu toplinu i ljubav i uz mnogo strpljenja ga pripitomi, poluvuk pronalazi svoj mir i svrhu ostanka uz čoveka.

Bog Anubis je imao glavu psa, a Egipćani su verovali da je on sprovodio duše u Odaju istine gde bi im sudio bog Oziris.

Kritika muškosti

U romanu Old Yeller o odrastanju iz 1956, koji je Dizni više puta adaptirao, njegov mladi protagonista Trevis Kouts svesno krije svoje emocije ne bi li dokazao svoju muškost.

„Nije mi se plakalo", kaže on dok ga otac ostavlja i odlazi na višemesečno putovanje.

Svejedno, on se tada zbližava sa Starim Lajavcem koji je njegovu porodicu dva puta spasio od divljih životinja, samo da bi kasnije morao da ga ubije kada se pas zarazi besnilom.

Ovo iskustvo je traumatično za dečaka, ali pred kraj filma on je u stanju da tugu zameni smehom i suzama na sam prizor brata kako se igra sa jednim od štenaca Starog Lajavca.

On veruje da pokazivanjem spoja suštinski muževnih muškaraca sa njihovim slabim stranama, filmovi koji se bave temama „čoveka i njegovog psa" nude i drugu, pozitivnu stranu diskusije o toksičnom efektu iskazivanja muškosti.

Bez obzira na to, on u isto vreme tvrdi da je ispoljavanje emocija ograničeno za mnoge junake u tim pričama - nalik njegovom glavnom junaku Leonardu Sepali (Defo), koji upravlja sankama u uslovima koji su opasni po njegov život.

„Samo zamislite Aljasku 20-tih godina prošlog veka ili slična vremena u kakva smeštamo ovakve junake - pa oni moraju emotivno da se isključe", kaže on.

„Kada se Sepali približi kraj, on kaže: ,Nije ni dan prošao, a da ja nisam pomislio na Togoa sa ljubavlju. Nema dana kada sa tugom ne razmišljam o njemu, sada kada ga više nema", kaže Flin.

„U filmu, Sepala nevoljno pokazuje svoje emocije, ali Togo je zaslužan za to što se one vide. Zato je scena u kojoj on (konačno) dozvoljava svom psu da se popne u njegov krevet toliko moćna.