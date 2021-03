Muzika: Oejzis za koncert u pabu pre 27 godina tražili trezne pomagače

Očekuje se da će ugovor biti prodat tokom ovog meseca na aukciji u Derbiširu, a očekivana cena je do 1.700 evra (1.500 funti).

Nastup u maju 1994. godine, održan je tri meseca pre nego što je Oejzis objavio debi album Definitivno možda (Definitely Maybe).

Hansons je rekao da je prodavac žena koja je radila u muzičkoj industriji i kupila je direktno od čoveka koji je u to vreme organizovao svirke u pabu The Old Trout.