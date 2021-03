Osvetnička pornografija: „Intimne fotografije iz tinejdžerskih dana progone me i danas - deset godina kasnije"

„Sve što sam želela je da se dopadnem ljudima. Uradila sam to kako bih pokušala da učinim sebe popularnijom.

„Ali to je imalo potpuni štetni efekat."

Bila je maltretirana, a osećajući se sama, mislila je da bi joj to moglo pomoći ako joj se dopadne tom dečaku postane popularna u društvu.

„Zapravo nisam uspela da to racionalizujem", kaže ona tokom Zum razgovora.

„Bilo je to veoma mračno vreme, toliko puta sam se trudila da o tome ne razmišljam.

„Sećam se da nisam ništa jela, nisam dobro spavala, bilo sam stalno loše raspoložena i ništa nije moglo da me obraduje.

„Došla sam do tačke kad sam pomišljala o samoubistvu. Toliko mi je bilo loše.

„Saznanjem da ću deljenjem [slike], zapravo biti više maltretirana - to je nešto što nisam mogla da podnesem.

„Rekla bih to utiče na mene i danas ".

„Ne mogu čak ni da vam opišem taj osećaj, osećala sam da me se roditelji stide", kaže Zara sa suzama u očima.

„Kako će me roditelji gledati ubuduće? Bilo me je tako sramota. Samo sam želela da umrem."

Kada se Zarina najbolja drugarica suočila sa njim na Vocapu, on je to porekao.

Otvaranje

Ona se ne ljuti samo na ljude koji su delili slike, već i na reakciju na incidente: prozivke koji je dobila na mrežama i optuživanja - pojedini ljudi su se usredsređivali na to da je nekome poslala slike, a ne da se slike dele bez njenog pristanka.

Ona dodaje da ljudi mogu da budu šokirani saznanjem da je deljenje slika sa partnerom uobičajeno, jer je to „velika tabu tema".

„Problem je kada ljudi kažu: 'Zašto je to učinila?' i onda se prave pametni.

Najčešći izveštaji o osvetničkoj pornografiji odnose se na tinejdžere i one u srednjim dvadesetim godinama, prema dobrotvornoj organizaciji za seksualno zlostavljanje Bezbedna linija ( Safeline ).

Kloi - koja je u to vreme bila tinejdžerka - vraćala se autobusom kući sa posla kad je na Snepčetu dobila poruku sa naloga koji nije prepoznala.

Usledile su preteće poruke da će, ako ne pošalje još eksplicitnih slika na taj nalog do 20 sati, njene fotografije biti „postavljene svuda".

„Moja prva misao je bila: 'Šta ako ovo vidi moja porodica? Šta ako to vide moji prijatelji? Deliće se dalje, možda će videti neko na poslu i možda ću dobiti otkaz'.

Kroz suze, Kloi se priseća da je doživela prvi napad panike jer se plašila da to mora da objasni roditeljima.

„Bilo je to zaista, zaista mračno vreme za mene, čak sam i pomišljala da dignem ruku na sebe, jer sam se osećala bezvrednom".

Deljenje privatnih seksualnih fotografija ili video zapisa druge osobe bez njihovog pristanka predstavlja krivično delo u Velikoj Britaniji, ali samo ako se može dokazati da je osoba koja ih je delila to učinila da izazove sramotu ili nevolju.

Zakon je stupio na snagu 2015. godine i predviđa zatvorsku kaznu do dve godine.

„Ali taj zakon je zaista teško primeniti u praksi", objašnjava Kejt Ajzaks iz kampanje Not Your Porn , koja poziva na bolju regulativu.

„Morate da uverite da je deljenje slika zlonamerno - a to je vrlo teško dokazati na sudu.

„Oni moraju da se osećaju slobodnim da to prijave školi ili policiji bez straha da će upasti u nevolju ".

U mnogim slučajevima to nanosi trajnu štetu njihovom mentalnom zdravlju.

Reč je o porastu među odraslim koji traže podršku zbog zloupotrebe njihovih intimnih slika, prema podacima do kojih je došao BBC.

Otvoreno je 3.136 slučajeva, što je najveći broj do sada.

„Samo sam pomislila, pa, definitivno sam kriva što se to tada dogodilo, jer sam to poslala i to je zločin", kaže ona.