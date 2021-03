Svemir, budućnost i Artur Klark: Književna dela koja su predvidela putovanja u kosmos

Pre 9 minuta

Internet, 3D štampači, imejl: možda ih je opisao mnogo pre nego što su izumljeni, ali to nisu bila njegova predviđanja.

Bila su to, insistirao je on, ekstrapolacije.

Na jednom drugom mestu, predvideo je sve, od onlajn bankarstva do višekratnih svemirskih letilica i „milenijumske bube".

Ona tada nije pobedila, ali su 1964. godine on i Stenli Kjubrik odlučili da je pretvore paralelno u roman i scenario.

To ostaje najveći svemirski film svih vremena.

On je tu usput predvideo ajped, kompjuterski softver koji ume da čita sa usana i svemirske stanice.

A dugi spisak inventivnih uređaja, sokoćala i ideja koja se pojavljuju na stranicama njegovih romana i kratkih priča počinje sa „automobilima sa automatskom kontrolom" (mi ih zovemo „bez vozača") i kroz čitavu abecedu stižemo do „nulte gravitacije", izraza, ako ne i koncepta, koji je skovao sam Klark.

On nikad neće izgubiti akcenat zapadne Engleske, ali je zato sa 13 godina ostao bez oca.

Tada je već bio zvanični član Britanskog interplanetarnog društva, grupe fascinirane idejom svemirskog putovanja mnogo pre nego što je to izgledalo moguće.

Taj rad je 1945. doveo do članka u časopisu Vajerles vorld, u kom je vazduhoplovni poručnik Klark demonstrirao mogućnost pronalaženja orbite, nekih 23.000 milja od Zemlje, koja bi omogućila da satelit ostane fiksiran u mestu i odašilje radio i televizijske signale.

Posle rata, stipendija za Kraljevski koledž u Londonu dovela je do diplome iz matematike i fizike.

A onda su tu, naravno, bile i one tabloidske optužbe za pedofiliju .

Budućnost je fantastična

Te ljudske kolonije na Marsu i Veneri značajno kasne (od nas ljudi očekivalo se da kročimo na obe do 1980. godine), a još tražimo ključ koji je trebalo do kraja da nam rastumači jezik kitova i delfina do 1970.