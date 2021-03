Gremi nagrade 2021: Sedam momenata na koje treba da obratite pažnju

„Nadam se da to znači da nećemo slušati neke samozadovoljne govore tokom ceremonije.

„Možda se vratimo i u 1996. godinu, kada je Edi Veder iz Prl Džema ( Pearl Jam ), primio nagradu uz reči: 'Ne znam šta ovo znači, mislim da to ništa ne znači... Pretpostavljam'", rekao je voditelj Trevor Noa.

1) Tejlor Svift u društvu Frenka Sinatre, Pola Sajmona i Stivija Vondera?

Konkurencija je ozbiljna - u ovoj kategoriji nominovani su i Lejdi Gaga i Arijana Grande sa pesmom Rain On Me , Tejlor Svift i Bon Ajver sa pesmom Exile , kao i duet Džastina Bibera i Kuave (Quavo) - Intentions .

3) Povratak Evrovizije na Gremi

Samo je jedna evrovizijska pesma do sada osvojila Gremi: pesma Domenika Modunja Nel Blu, Dipinto Di Blu .

U stvari, jedina druga pesma sa Evrovizije koja je bila blizu Gremija je Ooh Aah... Just A Little Bit Đine G, koja je nominovana u kategoriji najbolje plesne numere 1998. godine.

Ova godina ne razbija obrazac - ali ipak postoji nominacija u vezi sa Evrovizijom. Reč je o numeri iz Netfliksovog filma The Story Of Fire Saga .

Ali tu je Bili Ajliš sa naslovnom numerom za novi film o tajnom agentu Džejmsu Bondu - No Time To Die .

Bili Ajliš, inače, ima ima četiri nominacije, među kojima je i ona za najbolju pesmu godine Everything I Wanted .

Epl se takođe bori za glavnu nagradu večeri - za najbolji album (njen se zove Fetch The Bolt Cutterss ).

5) Meril Strip bi mogla da dobije prvog Gremija - zahvaljujući pauku

Nominovana je u kategoriji audio knjiga - zahvaljujući naratorstvu dečijih knjiga poput The Velveteen Rabbit, The Tale of Peter Rabbi i drugim delima koja ne govore o zecu.