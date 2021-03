Film i Oskar 2021: Finčerov „Mank“ ima najviše nominacija - deset, „Quo vadis, Aida" u trci za nagradu

Po šest nominacija je dobilo nekoliko filmova - Otac (The Father), Judas and the Black Messiah, Minari, Zemlja nomada(Nomadland) i Suđenje čikaškoj sedmorci (The Trial of the Chicago 7).