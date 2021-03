Australija i društvene mreže: Fejsbuk pristao da plati „značajan iznos" za objavljivanje vesti australijskih medija

U dogovor je ušao sav sadržaj Njuz Korp u ovoj zemlji, a to znači da je reč o značajanom iznosu.

Njuz Korp Australija kontroliše oko 70 odsto novina na kontinentu, uz Australijan (The Australian), Dejli Telegraf (The Daily Telegraph) i Herald San (The Herald Sun), takođe poseduje i sajt news.com.au.