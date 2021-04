Amerika, knjige i film: Veliki Getsbi - roman koji su ljudi pogrešno shvatili

Malo likova u književnosti, ili čak životu, otelotvoruje neko doba tako verno kao što to čini Džej Getsbi sa Dobom džeza.

Pošto ga je pop kultura oslobodila u svet iz teksta u kom je rođen, njegovo ime krasi sve, od kondominijuma do voska za kosu i specijalnog izdanja kolonjske vode (sadrži note vetivera, roze bibera i sicilijanske limete).

On je i krijumčar alkohola, do guše zaglibljen u kriminalnim aktivnostima, da ne pominjemo zabludeli proganjač čije razmetanje vremenom postaje izričito neukusno.

Ako on otelotvoruje potencijale Američkog sna, onda ilustruje i njegova ograničenja: to je čovek, ne zaboravimo, koji je osuđen na to da skonča podjednako besmisleno kao i nasilno.