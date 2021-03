Holivud i seksualno zlostavljanje: Demi Lovato obelodanila da je silovana kao tinejdžerka

BBC radio 1 njuzbit kontaktirao je Dizni kanal, ali oni do trenutka objave nisu odgovorili na upit.

„Ali njemu to nije bilo važno, svakako je došlo do seksa. Ja sam to internalizovala i ubedila sam sebe da je moja greška što sam otišla u sobu sa njim".