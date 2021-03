Korona virus, vakcine i nuspojave: Moje iskustvo sa njima i šta one znače

I zato kad je na mene došao red da zavrnem rukav u doktorskoj ordinaciji, osećao sam se kao da je to veliki trenutak.

Ali biću otvoren i iskren sa vama: vakcina me je patosirala.

Da se razumemo, čak i znajući ono što znam sada, opet bih to uradio.

Najgore su bile migrene i povraćanje, ali me je isto tako sve bolelo, osećao sam jezu i iscrpljenost.

Ali kako sam počeo da se oporavljam, zapitao sam se zašto neki od nas osete teže nuspojave od drugih, i da li one znače da sam razvio super-snažnu imunu reakciju?

Prvo dolazi do reakcije u ruci gde su vam prvo ubrizgali vakcinu - otud oticanje i bol u njoj - kako imuni sistem počne da se zahuktava.

To može da se nastavi tako što će uticati na ostatak našeg tela i izazvati simptome nalik gripu, uključujući temperaturu, jezu i mučninu.

„Sve to izaziva inflamatorna reakcija", kaže mi Elanor Rajli, profesorka imunologije i zaraznih bolesti sa Univerziteta u Edinburgu.

To funkcioniše kao hemijski alarm za požarnu opasnost. U naše telo se ispusti čitav nalet hemikalija koje upozoravaju da nešto nije u redu.

Međutim, te iste hemikalije mogu da dovedu do toga da se privremeno ne osećamo dobro.

Zašto neki ljudi osete više nuspojava?

Međutim, nuspojave umnogome variraju od osobe do osobe. Neke neće primetiti ništa; ostale će se osećati smlaćeno, ali dovoljno dobro da idu na posao; treće će morati da ih preleže u krevetu.

„Postoji ogroman genetski diverzitet u našim imunim sistemima, to je ono što potcrtava te razlike", kaže profesorka Rajli.

Profesorka Rajli kaže: „Ljudi koji, poput tebe, osete do kraja simptome nalik gripu imali su praktično preteranu reakciju na čitavu stvar."

Još jedan faktor koji neznatno uvećava šanse za nuspojave jeste ako ste prethodno bili zaraženi korona virusom, što može da dovede do izuzetno snažne imune reakcije posle vakcinacije.

Da li nuspojave znače da sam bolje zaštićen?

Sebično sam se nadao da nuspojave znače da sam imao neverovatnu jaku imunu reakciju, a postoje čak i neki dokazi na osnovu prethodnih vakcina da je upravo to slučaj.

Ali to nije slučaj i sa vakcinom protiv Kovida, kod koje svi dobiju otprilike istu zaštitu.

Hoće li mi i moja druga doza teško pasti?

Međutim, moji sagovornici su krenuli da me umiruju.

Međutim, on jeste upozorio da neki podaci ukazuju na to da druga doza Fajzerove vakcine može da dovede do blago jačih nuspojava od prve.