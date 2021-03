Korona virus: Zašto se u Rusiji malo govori o broju preminulih od Kovida-19

Pre 25 minuta

Imena i brojke

U međuvremenu, brojke gradskih vlasti stigle su do svega 1.869 za trajanje čitave pandemije.

Viša stopa smrtnosti u dva ruska grada

Demografova priča

Zvaničnici to od početka poriču.

Ali on kaže da su Rostatove brojke ključne za procenjivanje prave cene pandemije i, kao i mnogi eksperti, koristi višak smrtnosti kao najbolji pokazatelj.

„Ako se Rusija zaustavi na 500.000 slučajeva viška smrtnosti, to će biti dobar scenario", tvrdi sada ovaj slobodnjak demograf.

On računa da aktuelna brojka iznosi oko 450.000 - što je ogroman skok sa 94.267 smrti koje je na internetu u petak objavio ruski krizni štab za Kovid.

„Ruska država bira ekonomiju. Oni to neće reći, ali je to očigledno."

Otpor zaključavanju

Kad su se razbolele od Kovida i same ekipe ambulantnih kola, on kaže da su pacijenti čekali „od dva do 20 sati" posle poziva, nekad čak i po nekoliko dana.