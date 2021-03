Tehnologija, veštačka inteligencija i dipfejk: Da li treba da verujemo svemu što vidimo

Pre 30 minuta

Bila je to relativno normalna lista priča za kraj 2020. godine - prepuna Kovida-19 i najnovijih dešavanja u vezi sa reakcijama na pandemiju.

Umesto toga zamenila ju je „dipfejk" verzija nje same - kompjuterski generisana kopija koja savršeno oponaša njen glas, pokrete i izraze lica.

Gledaoci su bili unapred upozoreni da će se to desiti, a južnokorejski mediji su izvestili o oprečnim reakcijama pošto su je ljudi videli.

Da biste napravili video generisan veštačkom inteligencijom uz pomoć Sintezijinog sistema, prosto odaberete avatar među brojnim koji se nalaze u ponudi, ukucate reč koju želite da on izgovori i to vam je otprilike to.