Korona virus i vakcine: Zašto bogate zemlje „blokiraju“ proizvodnju zemljama u razvoju

Pre 1 sata

Vakcine su nastale u SAD, Velikoj, Britaniji, Evropi, Kini, Rusiji i Indiji, i to je u ogromnoj meri gde su one i ostale, pošto su te zemlje pokupovale i sve zalihe, a to znači da je relativno malo doza stiglo do ugroženih u zemljama sa niskim i srednjim primanjima.