Kraljevska porodica: Unuka britanske kraljice se porodila, Elizabeta deseti put baka

Pre 39 minuta

„Stigao je vrlo brzo. Nismo stigli do bolnice, rodio se na podu kupatila", rekao je Majk Tindal (42), opisujući rođenje u njegovom podkastu - Dobar, loš, ragbi (The Good, The Bad & The Rugby).