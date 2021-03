Korona virus i vakcinacija: „Odlučila sam da odem i kažem: Dobar dan, ja sam na dijalizi i želim vakcinu“

„Morala sam da pređem na dijalizu da bih ostala u životu, a sreća u nesreći je bila što sam operaciju koja mi je to omogućila imala u momentu pred vanredno stanje", kaže Violeta za BBC.

„Oni su posebno ugroženi jer u Srbiji da bi došli do dijalize nekoliko puta nedeljno moraju da idu u dijalizne centre, da budu u zajedničkom prevozu i u prostorijama gde ne mogu da se izoluju međusobno".

Do trenutka objavljivanja teksta, iz Ministarstva zdravlja, Instituta Batut i E-uprave nisu stigli odgovori na pitanja da li se ljudi koji su na dijalizi pozivaju da dobiju vakcinu i koji su kriterijumi neophodni da bi oni bili imunizovani.

Prema podacima Vlade Srbije do sada je obavljeno ukupno 2.267.450 vakcinacija, a dve doze primilo je 912.555 ljudi.

Dijaliza i korona

Zato, kada sam čula da će kod nas biti vakcina, bilo mi je barem mentalno malo lakše, to mi je bilo ključno.

„Većina nas je očekivala da će to biti organizovano na mestima gde primamo i dijalizu, ali ništa od toga nije ostvareno".

Da li smem da se vakcinišem na dijalizi

Kada su krenule da se pojavljuju vakcine, razmišljala sam da li je to po mene dobro, da mi se slučajno nešto ne dogodi još i na ovo.

Ipa k sam se konsultovala sa još jednim nefrologom, ko je veliki stručnjak i kome jako verujem, on mi je rekao mišljenje, koje je opet bilo za vakcinu.

Sve sam t o brzo završila, nije prošlo ni nedelju dana od početka prijav e za vakcinu, kada sam i sama to uradila .

Nefrolozi su, kaže, predlagali da oni daju vakcinu sopstvenim pacijentima jer već stalno dolaze na terapiju, ali to nije usvojeno.

„ To je to "

Kada sam shvatila da smem i da treba da se vakcinišem, pomislila sam - to je to, to mi je bila slamka spasa.