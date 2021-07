Muzika: Kings of Lion o Miku Džegeru, frizurama iz karantina i pisanju pesama na salvetama

Mark Sevidž

BBC novinar u oblasti muzike

Pre 53 minuta

Autor fotografije, Matthew Followill Potpis ispod fotografije, Kings Of Leon: „Želeli smo da snimimo samo jedan album i prodamo hiljade primeraka"

Pre dvadeset godina, mnogo pre nego da Kings of Lion (Kings of Leon) počnu da sviraju na najvećim festivalima, Kejleb Folouvil je napravio dogovor sa jednim prijateljem.

„On i ja smo nasumično posećivali barove širom sveta", izjavio je pevač.

„Gde god da smo se našli, ukoliko imamo slobodan dan, stavili bismo prst na mapu i rekli: 'Okej, idemo u ovaj mali bar'."

„Sedeli bismo tamo i uzeli salvete. Ja bih pisao poeziju, a on bi crtao.

„A onda bismo ih razmenili i rekli: 'Okej, ko god od nas dvojice prvi postane poznat, svejedno ti imaš moje tekstove - a tako i ja imam tvoje crteže'."

Nepotrebno je naglašavati da je njegov prijatelj bolje prošao.

Potpisan primerak Kejlebovog teksta pesme Use Somebody nedavno je prodat na aukciji za 6.600 dolara - tako da bi te vinom umrljane pesme zapravo mogle da budu jako vredne.

Kejleb je takođe sačuvao neke salvete sa stihovima, tako da s vremena na vreme naiđe na neku u njegovom domu u Nešvilu.

„Otvorim knjige i pronađem salvete iz barova širom sveta", kaže Kejleb.

„Neke pesme nisu baš najbolje, ali to samo govori koliko su pijane bile te večeri.

„Ali svako malo naiđem na neke na neke solidne - ne mogu da se setim kada sam ih napisao, niti kako, ali svakako mogu da me učine ponosnim."

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Bend je poznat po pesmama Molly's Chambers, The Bucket, Sex On Fire i Supersoaker

Pevač je zaronio u sopstvenu arhivu dok je pisao pesme za osmi album benda Kings Of Leon - When You See Yourself, koji je objavljen početkom marta ove godine.

Reči pesme Fairytale stare su deset godina.

Takođe, tekst pesme Supermarket potiče iz 2008. godine, kada se Kejleb osećao „malo usamljeno" na turneji, ubrzo pošto je započeo vezu sa sadašnjom suprugom, modelom Lili Aldridž.

„Ne idem nikuda… ukoliko imaš vremena", peva Kejleb.

„I dug je i težak put / dok stignem do tebe."

Ubrzo pošto je snimljena, pesma Supermarket dobila je potpuno novo značenje, kako je pandemija korona virusa razdvojila prijatelje, porodice i bendove.

„Snimljena je pre nego da se sve ovo desi", kaže pevač.

„Ali ako obratite pažnju na reči, zapravo zvuče malo proročki. Čudno je kako se to poklopilo."

Ostale pesme su kraće nastajale.

Reči pesme A Wave iscurele si iz Kejleba, bez napora, u studiju.

Slike krštenja i vaskrsenja ukazuju na neku vrstu suočavanja sa samim sobom - ali pevač ne želi da istražuje zbog čega je spontano otpevao kako se „isušuje" i voda ga „zapljuskuje dok se ponovo ne oseti živim".

„Otkrivanje toga bi možda imalo terapeutski efekat, ali ne znam", kaže.

„Pretpostavljam da sam malo više popio veče pre toga, pa sam bio malo razdražljiv."

Kreći se kao Džeger

Članovi ovog benda čuveni su i po kapacitetima ispijanja alkohola.

Još otkako su se 2003. godine proslavili debi južnjačkim rok albumom Youth and Young Manhood, Kings of Leon pratila je reputacija momaka koji žestoko žive, tako i piju i jure grupi devojke.

Momci o kakvima ste mogli da čitate u starim izdanjima časopisa Roling Stoun.

Čak i priča o nastanku benda zvuči kao da je istrgnuta sa stranica knjige o istoriji roka: Trojica sinova sveštenika koji su se zaljubili u rok muziku (i način života koji uz nju ide) i kidnapovali rođaka kako bi oformili bend.

Ubrzo su njihovi energični živi nastupi i otresiti gitarski rifovi privukli simpatije muzičara koji su ih inspirisali.

Kejleb još pamti kada je Mik Džeger prvi put došao na njihov nastup, u Brikston Akademiji 2004. godine.

„To nas je dosta ometalo, jer smo svirali i bilo je nekoliko praznih mesta na vrhu.

„Ali dok ste rekli 'keks', tu se stvorio Mik Džeger koji je počeo da vitla rukama po balkonu i pleše.

„Pogledali smo se i bili u fazonu: 'Čoveče, ovo je stvarno nerealno'.

„Ja sam počeo malo više da mrdam kukovima. Da, definitivno sam plesao kao nikada pre toga."

Bili su popularniji u Velikoj Britaniji nego kod kuće - ali to se promenilo izlaskom njihovog četvrtog albuma Only By The Night, koji je prodat u 6.2 miliona primeraka i sadrži radijske hitove poput Sex On Fire, Use Somebody i Revelry.

Međutim, osim uspeha, stalno su ih pratile i priče o svađama u bekstejdžu i pijanim sesijama u studiju.

Takav način života im se obio o glavu 2011. godine kada se tokom jednog nastupa u Dalasu Kejleb obratio publici: „Otići ću sad do bekstejdža, ispovraćaću se, popiću pivo i vratiću se da odsviram još tri pesme."

Nije se vratio te večeri.

Njegov brat, basista Džered Folouvil, rekao je publici: „Mrzite Kejleba, a ne nas".

Ostatak turneje je otkazan, a pevač se odrekao pića skoro na skoro godinu dana, dok su članovi benda pokušavali da poprave odnose - i karijeru.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Fotografija iz ranije faze: Metju, Nejtan, Kejleb i Džared

Možda su zbog toga narednim albumom Mechanical Bull igrali na sigurno, držeći se stadionskih rok himni po kojima su postali poznati.

Prodrmali su publiku 2016. godine albumom Walls, kada su doveli Markusa Džrevza, producenta bendova Arcade Fire i Florence + The Machine, koji je otkrio mračniju stranu njihovog prepoznatljivog zvuka.

Na novom albumu, koji je takođe Džrevz producirao, bend se nalazi u više kontemplativnom raspoloženju, osvrćući se na mladalačku bujnost (Time In Disguise), starenje (Fairytale) i poznatu romantiku (When You See Yourself, Are You Far Away).

Kejleb je počeo da piše pesme u tokom mračne zime 2019. godine, nakon što se „prašina slegla, a pokloni otpakovali".

„Januar u Nešvilu je skoro dovoljno hladan da pada sneg, ali ne sasvim.

„Samo je mnogo maglovito i pljušti kiša i obično se tada zavučem u moju malu radnu sobu i počnem da pišem."

„Tužno je zato što je meni rođendan u januaru, a čini mi se da je to mesec koji svi najviše mrze - ali često mi misli odu u neka lepša vremena na turnejama, tako da počnem da pišem o tome i pokušam da pobegnem na trenutak."

Produženi album

Na novom albumu nisu isključivo okrenuti sami sebi.

Claire & Eddie govori o klimatskim promenama, dok je The Bandit priča o razbojniku i lovcu na ucenjene glave.

Sve to nas navodi da se zapitamo da li je Kejleb ikada razmišljao da napiše priču koja traje duže od četvorominutne rok pesme.

„Razmišljam ponekad o tome", kaže.

„Možda jednog dana napišem knjigu za decu, ili tako nešto. Nešto sa slikama, kako bih ljudima skrenuo pažnju sa mojih reči."

Album je sniman deset meseci u studiju Blekbird u Nešvilu, a Kings Of Leon su svirali na starim instrumentima iz šezdesetih godina, što im je omogućilo da eksperimentišu sa melodijama i aranžmanima.

Toliko su se dobro zabavljali da je snimanje nastavljeno čak i nakon inicijalnog roka u novembru 2019. godine.

Album ima nekoliko dodatnih pesama koje su napisane i snimljene u tih dodatnih nekoliko nedelja.

Kada je počela pandemija korona virusa, odlučili su da sačekaju sa izdavanjem albuma dok se ne završi karantin, nesvesni koliko će dugo zapravo trajati.

Čak i Kejleb vidi „veliku pauzu" kao poklon.

„Jer kada se stvari vrate u normalu, znamo kakav je proces: Snimite album, pa odete na turneju od šest meseci, pa se vratite kući i odmarate šest meseci, pa se vraćate u studio.

„Taj proces nije deo naših života sad, pa zašto samo ne bismo nastavili da snimamo muziku?".

Autor fotografije, Matthew Followill Potpis ispod fotografije, Bend kaže da se nada da će nastaviti da sviraju na leto

Karantin je omogućio pevaču da eksperimentiše sa kosom, čak se vratio loknama po kojima su Kings Of Leon bili prepoznatljivi na početku karijere.

„Sve sam probao", smeje se.

„Imao sam svaki oblik brade i brkova koji možete da zamislite.

„Brkovi su mi bili sjajni jedno vreme, ali supruga nije baš bila oduševljena."

Sa druge strane, njegov dvogodišnji sin, Vinston Roj, odlepio je kada su brkovi nestali.

„Navikao je da me vidi sa nekakvom bradom čitav život, i kada sam obrijao brkove više nije hteo da se druži sa mnom, što je bilo poprilično tužno."

Kada je album konačno izašao, stvari polako počinju da se zahuktavaju za Folouvilove.

Šta god da sledi, on je prosto oduševljen što je bend opstao ovoliko dugo.

„Uvek smo mislili da ako snimimo jedan album i prodamo hiljade primeraka, moći ćemo jednom godišnje da održimo koncert na koji bi došlo 10.000 ljudi."

„Potpuno je ludo što imamo osam izdatih albuma, ali smo istovremeno jako zahvalni na tome.

„To je nešto što nismo mogli da zamislimo."