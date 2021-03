Drugi svetski rat i arheologija: Trgovac umetninama, afričko blago i Holokaust

Pre 24 minuta

Autor fotografije, Woolley and Wallis

I to je, pretpostavljali su dileri, bilo to.

Nalazila se u bankovnom pretincu Barklisa i nije smela da se proda, izričito je tražio, sem ukoliko ne dođe do novog Holokausta.

On je Fridi rekao da je glava od Beninske bronze značajna i neobična, i ubedio je da je ponese kući taksijem, u njenu kuću u nizu u Tutingu, u južnom Londonu.

Afrikanci, verovali su u to vreme Britanci, nisu posedovali veštinu da proizvedu dela takve sofisticiranosti ili lepote.

I tako je to išlo sve do 2007. godine, kad je Sotbi u Njujorku prodao Beninsku glavu za 2,35 miliona funti.

„To je bio prvi klijent kome sam je ponudio, što obično i želite, nema potrebe da je nutkate okolo", rekao je on.

Došlo je samo do kratke rasprave oko cene.

Porodica je pronašla kofer pun banknota, ali je otkrila da one više nisu bile važeće.

„Postojala je čitava grupa evropskih dilera u Londonu, od četrdesetih do sedamdesetih godina prošlog veka."

„Nikad nisam razumela zašto su mog oca toliko zanimale čitulje u novinama. Telegraf, Tajms, svuda ih je pažljivo proučavao. Ako je to bio neko iz Forin ofisa, oružanih snaga, bilo čega što je imalo veze sa Carstvom, pisao je udovicama."

U današnjem novcu, to je malo više od 7.000 funti. Drugim rečima, vredna kupovina.

Ali Ernest Ohli je znao šta radi. Bila je to bagatela.

Stavio je glavu u bankovni pretinac 1953. godine i ona je ostala tamo sve do 2016.

„Bio je to kao grumen zlata", rekla je Frida. Ovaj dobitak, međutim, nije bio baš toliko pozamašan kao što je mogao da bude.

Pre nekoliko godina on je napisao članak o tome kako su Edo - narod iz Beninskog kraljevstva - pokušali da zaustave prodaju Beninske maske od slonovače u Sotbiju.

Štaviše, mada on to nije znao, bila je to maska koju je njegov pradeda, Vilijam Ohli, izložio u svojoj galeriji 1947. godine.