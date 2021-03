Amerika, politika i Bajden: „Mnogo mi nedostaje moj prethodnik - kandidovaću se ponovo"

On je predstavio i novi cilj da do 100 dana njegove administracije bude podeljeno 200 miliona doza vakcina protiv Kovida-19.

„Znam da je to ambiciozno. Dva puta više od našeg prvobitnog cilja, ali nijedna druga zemlja na svetu nije prišla čak ni blizu onome što radimo. Verujem da to možemo", rekao je predsednik SAD.

On je rekao novinarima da „postoji značajan porast broja ljudi koji dolaze na granicu u zimskim mesecima januaru, februaru i martu. To se dešava svake godine".

Naglasio je da nijedna prethodna administracija nije odbila da pruži negu i sklonište deci koja dolaze iz Meksika, osim Trampove, i da on neće slediti njegov primer.

„Vakcinisaćemo 200 miliona u mojih prvih 100 dana"

Kada je stupio na dužnost, Bajden je obećao je 100 miliona doza vakcine u prvih 100 dana - sada je udvostručio to obećanje.

Do sada je dato više od 130 miliona doza vakcine - ali SAD i dalje zaostaju za nekim drugim zemljama kada se upoređuje broj datih doza u odnosu na veličinu populacije.

O Avganistanu i Severnoj Koreji

Međutim, dodao je da će „biti teško poštovati rok do 1. maja... da se povuku trupe".

Dogovor potpisan u februaru 2020. obavezao je SAD i NATO saveznike da povuku sve trupe do maja ove godine ako Talibani podrže obećanje da će zaustaviti napade.

Poruka za Trampa

Upitan o tome zašto još nije pokrenuo novu kampanju za predsedničke izbore 2024. godine, kao što je to uradio njegov prethodnik Donald Tramp, Bajden se nasmejao i odgovorio:„Moj prethodnik je to morao da uradi. Moj prethodnik... Oh, Bože, koliko mi nedostaje.