Međunarodni dan žrtava torture: Argentinke koje se bore za pravdu za žrtve njihovih očeva

Pre 1 sata

Ali za grupu mladih žena u Argentini to je pitanje koje one više nisu mogle da ignorišu.

„Bila je to moja mama. 'Slušaj, ne paniči, tata je zatvoru', rekla mi je. 'Ali ništa ne brini, to je samo politika'.

„Sve do tog telefonskog poziva, nisam ni povezivala tatin posao sa diktaturom. Ni izdaleka…".

On je optužen za neke od najgorih kršenja ljudskih prava u skorijoj istoriji zemlje - više od 180 slučajeva otmice, mučenja i ubistva počinjenih u tajnim logorima režima.

Prema organizacijama za zaštitu ljudskih prava, „mrak je pojeo" i do 30.000 ljudi nakon što su ih oteli i ilegalno držali u zatočeništvu pripadnici državne bezbednosti poput Kalineca.

Ali Analija nije naslutila ni nagoveštaj dobro čuvanih tajni svog oca sve do 2005. godine, kad je imala 25 godina, i kad je primila taj telefonski poziv od majke.

Kalinec je stavljen u pritvor i, uprkos prvobitnom optimizmu njegove žene, nikad nije pušten na slobodu. On je 2010. godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine protiv čovečnosti.

„Pitao me je: 'Da li misliš da sam ja čudovište?'", kaže Analija.

„Šta je očekivao da kažem? Bio je to moj dragi tata, nekada smo bili jako bliski… Bila sam zaprepaštena."

Paula (koja je od BBC-ja tražila da joj se ne objavi prezime) takođe je došla do šokantnog otkrića o svom ocu.

Kad je imala 14 godina, on je odveo nju i njenog brata u kafić, i ispričao im da je radio kao policajac na tajnom zadatku.

One su deo grupe „sinova, ćerki i rođaka počinilaca genocida", kako sebe nazivaju.

Porodična tajna

„Za nas je to uvek bilo 'moj otac, policajac'. Nikad se nisam raspitivala šta je radio", kaže Analija.

„Kad smo pričale s njim, samo je rekao: 'Ne verujte u laži koje će govoriti o meni, to je sve samo gomila laži'".

„Sve je to bilo u redu, ali moj otac nije imao nikakve veze s tim. I dalje sam verovala da je to neka greška…

Više od 800 stranica punih upečatljivih svedočanstava o teroru koji je on sprovodio, ispričano glasovima preživelih.

„Bilo je to poput mape, a ja sam morala da ucrtam oca na nju, što je bilo nepodnošljivo", kaže ona.

„Znam da su ga tako zvali zato što je jednom to ispričao mojoj baki, a kad sam ga pitala odakle mu taj nadimak, rekao mi je da je to zato što je uvek bio veoma uglađen i izgledao je kao advokat, a mi ovde advokate oslovljavamo doktorima.

„Ali možda je to bilo i zato što je on bio 'doktor' u tamnicama za mučenje koje su zvali 'operacione sale'".

Analija je konačno iznela sve to pred oca u njegovoj zatvorskoj ćeliji.

„I kad sam to uradila, pretvorio se u veoma besnog čoveka koji je pokušao da odbrani neodbranjivo.

„I uradivši to, potvrdio je sve moje najgore sumnje. Da je lično učestvovao u svemu tome. Bilo je to…", zastaje ona, tražeći pravu reč, „rušenje mog sveta. Srušio mi se svet."

To što je imala prisan odnos sa njim, i mnoge lepe uspomene iz detinjstva, samo je otežavalo stvar, kaže Analija.

„Isprva sam morala da se distanciram. Imala sam običaj da kažem: 'E, pa s jedne strane imate mog oca, a s druge strane imate mučitelja.' To mi je trebalo ili bi mi glava eksplodirala. Ali onda sam shvatila da je to jedna te ista osoba.

„Ne znajući to u ono vreme, taj razgovor u zatvoru bio je poslednji put da sam pričala s ocem."

„Operaciona sala"

Većina, pak, nije preživela - većina zatvorenika i do današnjeg dana vodi kao „nestala" i veruje se da su ubijeni.

Odveli su je u El Atletiko, tajni zatvor u kom je u to vreme radio Kalinec.

„Skinuli su mi svu odeću i vezali me za metalni okvir kreveta, širom raširenih nogu. I počeli su sa elektrošokovima.

„Optužili su me da sam postavila bombu u policijsku stanicu, što nisam učinila, i želeli su da im odam imena svojih kolega militanata. I to je trajalo i trajalo…", priseća se ona.

„Odveli su me da me pregleda nakon stvarno gadnog premlaćivanja. Pomislila sam: 'Ah, zovu ga Doktor K, sigurno je lekar.'"

„Mogla sam da mu vidim lice ispod poveza. To lice nikad neću zaboraviti.

„Kad me je na suđenju sudija pitao da li mogu da identifikujem nekog od optuženih, rekla sam: 'Eno ga tamo Doktor K'."

„Nema dokaza"

Sve do tog trenutka, mislila je da je njen otac advokat.

Ali Paula je vremenom počela da povezuje stvari i shvatila da je on birao ljude koji će biti uhapšeni i odvođeni u tajne centre.

„Rekla sam mu: 'Ljudi ne smeju da se muče. Ne zanima me da li su nešto uradili ili nisu, pozovi se na zakon ako su nešto pogrešili. Nemoj da ih mučiš!'. I vodila sam taj razgovor s njim mnogo puta."

Deset godina nakon što je došla do tog otkrića, Paula je prekinula sve veze s ocem.

„Pokušavala sam ranije, mnogo puta. Ali uvek sam mu se na kraju vraćala, uglavnom zato što me je majka molila. Porodica je porodica…"

Nije to učinila.

Kolektivna pobuna

To je pokrenula odluka Vrhovnog suda iz 2017. godine, u vreme vlade desnog centra predsednika Maurisija Makrija, koja je mogla da dovede do ranog puštanja stotine već osuđenih prekršitelja ljudskih prava, među njima i Eduarda Kalineca.

„Oni su me razumeli na načine na koji niko drugi ne bi mogao."

„Za razliku od drugih zvaničnika, koji su suviše stari ili senilni, moj otac je lucidan i ima dobro pamćenje. A to što znam da sam bira da ne progovori i da njegovo svesno ćutanje i dalje nanosi bol nešto je što me istinski boli."

„Ljudi to ni ne dovode u pitanje. E, pa možda je vreme da počnemo."

U žiži javnosti

„Bilo je to prvi put da je grupa pripadnika rodbine počinilaca zločina zauzela tako javan stav", kaže ona.

„Ovi 'neposlušni' sinovi i kćeri imali su gomilu prilika da se oglase ranije - i nisu to učinili, zašto?", zapitala se preživela Delija Barera, kad ju je BBC intervjuisao 2019. godine.

„Ne možete voleti počinioca genocida. Kažite mi da ga ne volite", rekla je ona, „i to je onda druga priča."

Za sinove i ćerke osuđenih zločinaca, to je obično mnogo komplikovanije.

„Vidite, ja se pitam isto to sve vreme, uvek o tome pričamo u kolektivu: da li prosto možete da prestanete da volite čoveka?", kaže Analija.

„Kako izbrisati privrženost? Kako izbrisati vaše dobre uspomene? Odbijam da se odreknem tog oca kog sam nekad volela, deo mene želi i dalje da ostane vezan za to. I zato živim sa tim konfliktnim osećanjima."

„Mislim da je to jedna veoma lična odluka, ali za mene to ne bi ništa promenilo. Ne želim da pružim ocu priliku da zadrži prezime za sebe. To je i MOJE prezime, moja porodica, moja istorija", kaže Analija.