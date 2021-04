Rusija, LGBT i Evrovizija: Manjiža - glas za gej zajednicu i protiv porodičnog nasilja

Žena je, prenosi Manjižine reči ruska informativna agencija TASS, „prošla neverovatan put - od tišine seljačke kolibe do prava da glasa i kandiduje se na izborima (Rusija je među zemljama koje su prve u svetu ženama dale ovo pravo), od fabričkih sindikata do letova u svemir".

„Ja sam Tadžikistanka ali me je Rusija prihvatila i odgojila.

Pevačica iz Tadžikistana

„Verovatno se to prenosi genetskim putem sa generacije na generaciju", govorila je ona.

On mi je, zapravo, više od ujaka, on je moj tata. On je još i umetnik, i čovek koji se upušta u neverovatne poduhvate.