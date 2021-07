Korona virus, Velika Britanija i književnost: Šta Džejn Ostin može da nas nauči o prevazilaženju teških trenutaka

Budući da sam njena dela odbacivala u mladosti kao luckaste i komplikovane, sa junakinjama sa kojima nikad nisam mogla da se poistovetim, sada sam shvatila da me njena dela privlače kao nikada pre.

Zašto se romani Ostin toliko čitaju u vreme pandemije?

„Na papiru to izgleda kao da je imala miran život, ali su je dvaput slali u internat i onda je ubrzo posle toga umrla", kaže doktorka Helen Keli, autorka knjige Džejn Ostin: Tajni radikal.

„Zamislite samo psihološku traumu kad bi vam se to desilo - a onda vas pošalju tamo još jednom."

Godine 1800, kad je imala 25, njen otac paroh se povukao iz službe, predavši parohiju na upravljanje najstarijem sinu „što je bilo krajnje neobično za to vreme", kaže Keli.

Čini se da Elizabet Benet iz romana Gordost i predrasuda pokušava da osvoji slobodu za sebe pešačeći po seoskom krajoliku i gazeći po blatu do kolena, uživajući u miru daleko od njenog prenatrpanog porodičnog života.

„Pre Ostin, majke i očevi bili su ili mrtvi ili savršeni i živeli u blaženoj zajednici, a u njenim delima ona jasno stavlja do znanja da to baš nije tako."

Istovremeno, putovanje Džejns Ostin do objavljivanja takođe može da se doživi kao lekcija iz otpornosti, ispunjena odbijanjima i brojnim neuspešnim poduhvatima.

Nakon što je počela da piše negde u 12. godini, ozbiljno se tome posvetila u dvadesetim, ali nije ništa objavila sve do srednjih tridesetih.

„Očigledno je to bilo nešto o čemu je ona sanjala godinama i godinama."

Potom je 1816. godine, samo godinu dana pre nego što je umrla, konačno uspela da otkupi sopstvenirukopis nazad - što je dovelo do toga da on bude objavljen posthumno kao Nortangerska opatija (propraćen razočaranom 'Objavom autorke' u kojoj izražava žaljenje što delo ranije nije objavljeno).

Razvoj njenih junakinja

Neki tvrde da je ovo najromantičniji roman Džejn Ostin, delom zbog toga kako En nauči da pokaže svoja prava osećanja tako da Ventvort može istinski da je „pozna", što dovodi do jednog od najvoljenijih književnih raspleta u kojem joj on kaže: „Izbola si mi dušu. Napola živim u agoniji, napola u nadi."

„Ako pogledate svaku junakinju Džejn Ostin, videćete da one u nekom trenutku dospevaju u fazu priče u kojoj misle da neće osvojiti osobu koju žele", kaže Mulan.

„U najprostijem smislu, to nisu priče samo o tome da ne možete da dobijete ono što želite, već su prihvatanje da vam srećni krajevi možda nisu suđeni.

To nas dovodi do emotivnog razvoja likova Džejn Ostin - još jedan njihov aspekt koji bi mogao da se pokaže inspirativnim za nas u vreme neizvesnosti, kad možda preispitujemo šta je ono što nam je u životu istinski važno.

To je mentalni sklop koji usvajaju mnoge njene junakinje: baš kao što se bore sa nesigurnošću zbog novca i statusa, one često moraju da se izbore sa osećajem sramote zbog njihovih prošlih postupaka - pre nego što nauče nešto na osnovu njih i to iskustvo ih izmeni.