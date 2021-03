Marketing ili religija: Najk pokrenuo tužbu zbog „Sataninih patika“ sa ljudskom krvlju

Pre 20 minuta

Crno crvene patike izbačene su u ponedeljak odmah pošto je objavljen i spot za najnoviju pesmu ovog repera - Montero (Call Me By Your Name), koji se na Jutjubu pojavio u petak.