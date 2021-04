Amerika i muzika: Marvin Gej - miljenik žena i muzički revolucionar

Pre 8 minuta

Album kantautora Marvina Geja What's Going On bio je revolucionaran - promenio je zvuk i teme soul muzike i od tada nije prestajao da utiče na muzičare i da ih inspiriše.

On je 1965. godine prešao na sofisticiraniji stil soula koji najbolje otelotvoruje pesma How Sweet It Is.