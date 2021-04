Nagorno Karabah: Život Jermena na granici sa Azerbejdžanom - „Kad biste samo znali kakvo je to bilo poniženje”

Pre 3 minuta

„Azerbejdžanci tačno znaju šta žele da postignu i boriće se do kraja za svaku spornu parcelu, sa jermenske strane takva spremnost je neprimetna, kaže ruski graničar.

„Napred možete da vidite azerbejdžansku karaulu ali do Kapana možete mirno da stignete."

Alijev je već naredio da se započne izgradnja železničke pruge iz grada Goradiza do Zangelana, koji je vraćen Azerbejdžanu posle jesenjeg rata, i dalje do jermenske granice.

Kontrolišući deo puta, Azerbejdžanci još uvek nisu zatvorili kretanja saobraćaj, ne samo iz Gorisa u Kapan, već i dalje, iz prestonice regiona ka jugu, do iranske granice.

„Posle nekoliko krivina videćete šatore, to su Azerbejdžanci, tu ne smete da se zaustavite."

Zatvoreni putevi i aerodrom na granici

Put od Gorisa do Kapana nekoliko puta savija u cik-cak na teritoriju koju je Azerbejdžan vratio

Na primer, najkraći put od Kapana do sela Agarak.

Ali nije uvek moguće doći do tamo: prvog dana, kada su BBC dopisnici pokušali da se odvezu do Agaraka, zemljani put prekrio je veliki sneg.

„Dođite sutra, treba traktor da dođe i očisti put, tada ćete moći da dođete do Agaraka, a sada ni Lada Niva ne može da prođe", posavetovao nas je lokalac.

Kako kaže, pre rata u okolini sela živelo je stotine ljudi, ali kada su počela ratna dejstva oni su otišli i do danas se ne žure da se vrate, iščekujući rezultate pregovora o granici.

Avioni su prestali da lete do Kapana posle raspada SSSR, za 25 godina, staro uzletište pretvorilo se u ruševine ali je u leto 2017. u gradu započela izgradnja novog aerodroma.

Za sada su planirani letovi samo iz Jerevana, odakle je potrebno pet, šest sati vožnje automobilom do Kapana, ali u budućnosti aerodrom teoretski može da primi i međunarodne letove.

„Četvrtog dana kako je rat izbio, Putin je predlagao da se rat prekine, ali je Pašinjan rekao da će se boriti do kraja. A šta je sada ostalo od Nagorno-Karabaha?", ogorčen je Valerij Gasparjan, koji je bio primoran da napusti Gadrut posle 20 godina.

„Dobro, predao si Nagorno-Karabah. Ali zašto sada predaješ Zangezur? Ovo je srce Jermenije. Ono što Turci kažu, on je odmah rekao:

Njegove privremene komšije u zgradi škole-internata, koje su takođe bile prinuđene da napuste svoje domove, ne slažu se sa tim kako on ocenjuje političku situaciju u zemlji:

Šurnuh je podeljeno selo

„Da li znate kakvo je to poniženje bilo?", priča starešina sela Akop.

On je bio prinuđen da ostavi svoj dom i da se preseli sa porodicom u seosku upravnu zgradu.

Sada nemaju gde da pasu, i čak moraju da ih prate i paze do pojilišta, da slučajno ne bi zalutale na azerbejdžansku teritoriju odakle mogu i da se ne vrate.

Na rubu sela već je započeta gradnja 12 kuća za interno raseljena lica, za koje obećavaju da će biti završene do kraja 2021. godine.

Ćorsokak

Bio je to najbrži način da se njime dođe do Nagorno-Karabaha, pa su ga koristili i meštani, i turisti, i novinari koji posećuju region.

Gradonačelnik procenjuje da su privredni gubici grada Vardenis, koji su nastali kao rezultat rata između 500 i 700 milijardi drama za godinu dana (1,1 do 1,3 milijarde dolara).

Najveći rudnik zlata u Jermeniji, rudnik Sotk, do rata je bio jedan od tri najveća poreska obveznika u državnom budžetu.

„Tokom poslednjih nekoliko dana došlo je do otpuštanja, to su velike poteškoće za grad, za administraciju, za gradonačelnika", kaže on.