Društvene mreže: Alatka koja proverava da li su vam podaci ukradeni sa Fejsbuka

Pre 19 minuta

Ljudi sada mogu da unesu sopstveni telefonski broj na internet stranicu i provere da li se on pojavljuje u poslednjem curenju podataka sa Fejsbuka.

Ljudi mogu da upotrebe internet alatku Have I Been Pwned da provere jesu li njihovi brojevi ili imejlovi kompromitovani.

Podaci

To se odnosi na 11 miliona korisnika Fejsbuka u Velikoj Britaniji, 30 miliona Amerikanaca i 7 miliona Australijanaca.

Posetioci stranice sada mogu da unesu u prozor za pretragu broj sopstvenog mobilnog telefona, a stranica će potvrditi da li se on pojavljuje u bazi podataka koja je procurila.

„Želeo sam da budem siguran da Have I Been Pwned može da odgovori na to pitanje za svakoga, a ne samo za delić ljudi", kaže Hant za BBC.