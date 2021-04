Šta možemo naučiti o komunizmu iz filmova Miloša Formana

Miloš Forman, reditelj filmova Ljubavi jedne plavuše , Let iznad kukavičijeg gnezda , Kosa i Amadeus , od čije smrti je prošlo tri godine,među retkim je autorima koji su bili jednako uspešni i u otadžbini i u novoj domovini, Americi.

Alegorija kao način pričanja filmske priče u Čehoslovačkoj i Americi

Dizdar je krajem osamdesetih godina 20. veka studirao u Pragu na čuvenoj filmskoj školi FAMU, a za temu diplomskog rada odabrao je Miloša Formana, koji je u tom trenutku u domovini bio persona non grata .

Rad je stigao do, u tom trenutku, vodeće češke filmske kritičarke Eve Zaoralove, koja je predložila da se objavi kao knjiga.

„Uzmete segment društva i preko toga analizirate celo društvo," objašnjava on ovaj pristup.

Forman je isto uradio i u najuspešnijem filmu, drugom koji je snimio u Americi - adaptaciji roman Kena Kizija Let iznad kukavičjeg gnezda (1975).

„Za mene to nije bila književnost, već pravi život, onaj koji sam živeo u Čehoslovačkoj od rođenja 1932. do 1968", rekao je Forman o razlozima zašto je prihvatio da režira Let iznad kukavičjeg gnezda.