Televizija i serije: Povratak „Prijatelja“ snimljen u Los Anđelesu - evo šta znamo

Pre 1 sata

Slavni rekviziti su još tu (za vas)

Na obnovljenom setu - delimično smeštenom na otvorenom zbog Kovid protokola - nalazila se i legendarna fontana u kojoj se postava brčkala tokom uvodne špice serije, dok u pozadini ide tema grupe The Rembrandts „I'll Be There For You".