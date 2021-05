Koronav virus i Rusija: Karantin na visokoj nozi - kako u pandemiji žive ljudi iz Putinovog okruženja

Krajem marta 2020. godine, posada Specijalnog letačkog odreda „Rusija", koja služi predsednika i druge najviše zvaničnike, prvi put bila je u karantinu u jednom hotelu u Podmoskvlju.

Od tada piloti, vozači, lekari i drugi koji su u kontaktu sa Vladimirom Putinom, regularno provode i po nekoliko nedelja u kremljevskim lečilištima i odmaralištima.

Više od 6,4 milijarde rubalja (više od 70 miliona dolara) dodeljeno je Kabinetu predsednika za borbu protiv pandemije.

Kako funkcioniše ovaj sistem?

Šezdeset zaposlenih Specijalnog letačkog odreda „Rusija" (SLO) poslato je 26. marta 2020. godine u petodnevni karantin u luksuzne, ali i obične sobe lečilišta Desna u Novoj Moskvi.

Predsednik Rusije Vladimir Putin, uoči televizijskog obraćanja naciji, tada je saopštio da 1. aprila počinje neradna nedelja u zemlji, a nedugo zatim uvedena su i ograničenja kretanja.

Podaci državnih ugovora svedoče da su se u karantinu među prvima našli piloti i drugi zaposleni u letačkoj jedinici „Rusija", koja opslužuje najviše državne zvaničnike - uključujući i Putina lično,

Ugovori sa Desnom propisuju posebne uslove - izolaciju gostiju i slobodan pristup medicinskom osoblju da uzima uzorke.

Sobe u Desnoj koštale su od 4,5 do 8 hiljada rubalja za noć.

I pre nego što je prva grupa otišla, ili verovatnije, odletela iz Moskve, u Desnoj su izolovali sledeću.

Sveukupno, od kraja marta do prvih dana aprila, 130 pripadnika i pripadnica jedinice je u Desnoj provelo između jednog i deset dana, što se poklopilo sa prošlogodišnjom neradnom nedeljom.

Od tada je samoizolacija avijatičara, vozača, medicinara i drugih ljudi koji se sastaju sa Putinom postala uobičajena praksa.

U proteklih godinu dana, bilo je više od sto takvih boravaka u kremljevskim sanatorijumima i hotelima.

Prema računici BBC-jevog ruskog servisa, Kabinet predsednika iz rezervnog fonda Vlade dobio je više od 6,4 milijarde rubalja ( za borbu protiv koronavirusa, od kojih je 1,2 milijarde rubalja dodeljeno tajnim aktima Vlade.

Od tog novca delimično su se plaćale usluge opservacije.

Te usluge rezervisali su u 12 hotela i lečilišta u Moskvi, Podmoskovlju, Sočiju i na krimskom odmaralištu Jalta (Rusija je pripojila Krim 2014, a međunarodna zajednica ga smatra delom Ukrajine - prim. BBC).

Svi ovi hoteli pripadaju Kabinetu predsednika Rusije.

Zapravo, novac za boravak ljudi koji imaju kontakt sa najvišim zvaničnicima, troši se unutar struktura Kabineta.

Privatni hoteli i pansioni koji su direktno pogođeni krizom nemaju pristup ovoj vrsti finansiranja.

Otvoreni samo za posebne usluge

Četiri glavna lečilišta Kremlja - Vatutinki i Desna u Moskvi i Dagomis i Rus u Sočiju, gde Putin provodi dosta vremena u rezidenciji, dobile su najveća državna sredstva tokom pandemijske godine.

Od Kabineta su dobile i državne ugovore za boravak onih kojima je određena samoizolacija i subvencije u vrednosti od više od dve milijarde rubalja.

Ovi pansioni i sanatorijumi, od marta prošle godine, rade u režimu posebnih usluga - običan čovek tu ne može da rezerviše sobu.

Prvobitno je trebalo da budu zatvoreni do kraja leta, međutim i dalje ne rade, saznaje BBC na ruskom.

Vatutniki su ukinuli mogućnost onlajn rezervacije do marta 2022. godine, a na telefon se niko ne javlja.

Sa recepcije su poručili da hotel radi samo za posebne usluge i da će tako ostati najverovatnije do kraja maja.

Iz kompleksa Desna potvrdili su da nije moguće iznajmiti tri najbolje zgrade niti hotelski klub Voskresensko (upravo su ova zdanja rezervisana prema ugovorima sa pilotima), kao ni da se u skorije vreme neće otvoriti.

Za rezervaciju je otvorena jedino, ne toliko komforna, glavna zgrada.

Oba pansiona nalaze se na otprilike 20 kilometara od Vnukova-2 - centralnog terminala Specijalnog letačkog odreda „Rusija".

Još jedno mesto za samoizolaciju je domodedovski sanatorijum Podmoskovlje, gde borave oni koji lete iz Moskve.

U avgustu su otvorili jednu od dve zgrade, pri čemu je elitna ostala zatvorena do kraja godina, saopštili su iz Podmoskovlja.

U toj zgradi piloti borave u karantinu od kraja aprila, a prema novom ugovoru tako će ostati do februara 2022. godine.

Prema podacima sa sajta javnih nabavki, specijalni letački odred „Rusija" i auto-transportno preduzeće „Rusija", Centralna klinička bolnica i sam Kabinet predsednika zaključili su više od 25 dugoročnih sporazuma, otvorenih datuma, o rezervisanju soba, običnih i luksuznih apartmana u hotelima Kremlja.

Ukupno, ovi ugovori vrede blizu 900 miliona rubalja.

Više od polovine ugovornih obaveza već je ispunjeno.

Letačke pripreme u Moskvi

Najveći zvanični zakupac kremljevskih odmarališta tokom cele godine bio je specijalni letački odred „Rusija".

Pored predsednika i premijera, u njegovoj je nadležnosti obezbeđivanje avio-prevoza za još osmoro visokih državnih funkcionera.

Glavni putnici Odreda su Putin i premijer Mihail Mišustin - njihovi letovi imaju status posebne važnosti.

Većina ugovora sa hotelima sklopljena je sa ciljem sanitarne i epidemiološke dobrobiti štićenika.

Do početka pandemije, ovakvih ugovora nije bilo na sajtu javnih nabavki.

Međutim, u takvim slučajevima zakon dozvoljava da se izaberu jedinstveni pružaoci usluga, tako da se sada svi slični ugovori iz sektora kojeg je kriza najviše pogodila, zaključuju bez aukcija.

S obzirom na to da se samo Federalna služba bezbednosti bavi predsednikovom zaštitom, nijedan privatni hotel koji je opremljen kao opservatorijum nije dobio nalog od Kremlja da ugosti delegaciju.

Nakon što prođu medicinska testiranja, avio-kompanija Rusija pred let izoluje članove posade, ali i one koje učestvuju u logističkoj pripremi leta.

Prema rečima izvora BBC-ja, u jednoj od avio-kompanija, osobe zadužene za sam let su uglavnom piloti, stjuardese i menadžeri.

Karantin takođe prolazi i rezervna posada, ali nije najjasnije ko spada u tu grupu.

Makar bili i u Moskvi, desetine pilota, stjuardesa i drugih avio-specijalista, sa sedištem u Vnukovu, moralo je uoči letova provesti nekoliko dana, pa čak i nedelja u karantinu.

Bili su smešteni u jednokrevetnim sobama i imali su tri obroka.

I tokom pandemije, avioni Specijalnog letačkog odreda Rusija leteli su uglavnom na teritoriji zemlje.

Oni se mogu pratiti pomoću onlajn servisa Flightradar24. On registruje signale transpondera - uređaja koji putem radija prenosi koordinate aviona dispečerskim službama.

Spisak aviona koje poseduje SLO Rusija postoji na onlajn registru Russianplanes.net, koji prati stanje avio-parka različitih avio-kompanija.

Autor fotografije, Marina Lystseva/TASS Potpis ispod fotografije, Najviše ruske zvaničnike opslužuje Specijalni letački odred „Rusija"

Međutim, avioni SLO Rusije često isključuju transmiteretokom dela, a ponekad i tokom čitavog leta, te je zato nemoguće pratiti neke letove.

Mnogi letovi, koje je BBC pronašao, podudaraju se sa karantinom u sanatorijumima i hotelima.

Primera radi, 15. oktobra Il-96-300PU registarskog broja RA-96021 leteo je iz Moskve u Soči.

Ranije, ovaj avion zabeležen je u foto-reportažama Putinovih inostranih poseta.

Baš tog dana jedna posada SLO Rusije odjavila se iz Vatutinka.

Let iz Moksve u Soči izveo je 6. novembra Tu-204 registarskog broja RA-64524.

Ovaj avion takođe se našao u foto-reportaži Putinovog putovanja iz 2014. godine.

Istog dana iz Vatutinka se odjavila još jedna posada.

Minimalni period samoizolacije se može objasniti time da su piloti već proveli dve nedelje na drugom mestu leta, verovatno usled pozitivnog testa na korona virus, i da se sada pripremaju za sledeći.

Doduše, pojedini članovi posade su u jednoj sobi bili više od jednog ili čak dva meseca - ti su ljudi možda obavljali administrativne funkcije.

Karantin u Sočiju

U ugovorima sa avijatičarima nigde se ne spominje za čije tačno zdravlje se oni samoizoluju.

Mišustin je krajem maja preležao je virus, a mediji nisu izveštavali da se uvode dodatne karantinske mere za kontakte sa njim, kao i bilo kim drugim osim Putina.

Povećana sanitarna bezbednost svih letova Rusije može se objasniti time da oni prevoze visoke zvaničnike na sastanak sa Putinom.

Ovo indirektno potvrđuje činjenica da su najviše novca od Kabineta dobili opservatorijumi u Sočiju, čak dva puta više nego one u Moskvi.

Putin je tokom pandemije dosta vremena proveo radeći u rezidenciji u Sočiju.

Pored njegove rezidencije, postojala su još tri mesta za samoizolaciju - Dagomis, Banja Rus i Soči.

BBC-jev izvor, koji je upoznat sa uslovima karantina, govori da su na bitnim događajima u Sočiju, na kojima je prisustvovao predsednik, samo članovi posada brojali i po nekoliko desetina ljudi.

„Posada [Putinovog] aviona, posada helikoptera, posada premijera i ministara spoljnih poslova Sergeja Lavrova", nabraja sagovornik BBC-ja.

Članovi svih ovih posada samoizolovali su se u hotelima.

Autor fotografije, Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Potpis ispod fotografije, „Bočarov potok" postao je jedna od glavnih rezidencija Vladimira Putina tokom 2020. godine, o čemu je BBC već izveštavao

Ukupna državna pomoć hotelima i odmaralištima u Sočiju, povezanih sa pandemijom, dostigla je cifru od oko 1,7 miliona rubalja, od kojih je samo na ugovore sa pilotima izdvojeno oko 200 miliona.

U odmaralištima Dagomis i Rus, kako je pisalo izdanje nezavisnog medija Projekat, karantin su proveli i zaposleni u predsedničkoj administraciji, lični fotografi i snimatelji, deo ekipe emisije Moskva.Kremlj.Putin i 30 zaposlenih u nuklearnoj industriji.

Dagomis je zatvoren za posetioce prošlog marta.

Sredinom marta ove godine, odmaralište je na svom sajtu navelo da ostaje pod ključem na neodređeno vreme zbog neprekidnog rasta broja obolelih od korona virusa u Krasnodarskom kraju.

„Bićemo zatvoreni do kraja maja zbog pandemije. Iako nemamo zvaničnu potvrdu za jun, nadamo se da ćemo početi sa radom.

Trenutno niko ne boravi kod nas", odgovaraju iz odmarališta na pokušaj BBC novinara da rezerviše sobu.

A na pitanje da li se odmaralište koristi kao mesto za karantin, pres služba Dagomisa govori da je u pitanju poverljiva informacija i savetuje da se dalje obrate Kabinetu predsednika.

Na sajtu odmarališta Rus navodi se da je i dalje zatvoreno zbog nestabilne pandemijske situacije.

Službe za rezervacije i smeštaj nisu se javljale na brojeve telefona koji se nalaze na sajtu.

Služba za rezervacije odmarališta Soči navela je da od jula prošle godine rade, ali da su mesta za april, početak maja i početak juna rasprodata.

Autor fotografije, Sergey Malgavko/TASS Potpis ispod fotografije, Putin je prošle godine prisustvovao otvaranju auto-puta Tavrida na Krimu

Krim je bio još jedno odredište Letačkog odreda Rusija.

Tokom pandemijske godine, predstavnici Odreda više puta su boravili u sanatorijumu Nižnjaja oreanda nedaleko od Jalte.

Datumi njihovog dolaska prethodili su Putinovoj poseti Kerču u julu i otvaranju autoputa Tavrida u avgustu.

Odmaralište je pilotima obezbedilo jednokrevetne luksuzne apartmane, tri obroka i transfer.

Kako su ratni veterani, novinari i drugi Putinovi gosti završili u karantinu

Vojnu paradu, povodom obeležavanja 75. godišnjice pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, Vladimir Putin održao je na Crvenom trgu 24. juna.

Ukupno 203 gosta, kao i 80 veterana koji su bili na postolju pored predsednika, proveli su, prema ugovoru (na 19,5 miliona rubalja) sa Kabinetom, dve nedelje u podmoskovskom velnes kompleksu Kljazma, navodi Blumberg.

Ovom sanatorijumu trebalo je da plati 6,2 miliona rubalja za dvonedeljni karantin i auto-transportno preduzeće Kabineta.

Ugovor je raskinut.

Međutim, vozači su mogli da budu izolovani u Kljazmi na osnovu drugih izdataka - ovaj pansion dobio je od Kabineta subvencije za borbu protiv pandemije u iznosu od 57 miliona rubalja.

Ranije je dobijao tanke ugovore koji nisu prelazili cifru od pola miliona rubalja.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov uoči Parade potvrdio je da se veterani nalaze u izvrsnim uslovima u karantinu, ali je to objasnio brigom za njihovo zdravlje.

Nije rekao gde su tačno smešteni, samo je naveo da je u pitanju odmaralište.

Kabinet predsednika izdvojio je oko dva miliona rubalja za sobe u kongresnom parku Volinsko za sedmoro veterana kojima je Putin 12. jula uručio medalje heroja rada.

Autor fotografije, Mikhail Metzel/TASS Potpis ispod fotografije, Uoči Parade pobede 2020, veterani su takođe bili u karantinu

Na kraju je samo četvoro ljudi primilo nagrade od predsednika lično, uključujući dvojicu Moskovljana - umetnički rukovodilac Malog teatra Jurij Solomin i lekar Leonid Rošalj.

Sudeći po ugovoru sa Kabinetom, pre susreta sa predsednikom morali su boraviti u izolaciji.

Rošalj, Solomin i metalurg Aleksandar Motorin, koji je zajedno sa njima primio nagradu, nisu želeli da podele karantinsko iskustvo sa BBC-jem.

Da su pojedinici zaista bili u karantinu potvrdio je Peskov.

Pored veterana, karantin u moskvovskim hotelima prošli su i drugi učesnici događaja sa Putinom.

Primera radi, učesnike proslave Dana narodnog jedinstva, iz oktobra-novembra 2020. godine, izolovali su u hotelu Prezident u ulici Velika Jakimanka.

Zatim su goste odveli na opservaciju od 28. novembra do 17. decembra iz sada već poznatih razloga - sanitarno-epidemiološke dobrobiti objekata državne bezbednosti.

Baš 17. decembra Vladimir Putin održao je konferenciju za štampu u Novom Ogarevu, kojoj je deo novinara lično prisustvovao, dok je drugi deo konferenciju pratio onlajn iz Moskve.

BBC je ranije izveštavao da su Pavel Zarubin i drugi novinari od poverenja Putina već proveli dve nedelje u karantinu kako bi mogli otputovati u Novo Ogarevo.

Po završetku konferencije, identične detalje o karantinu za novinare koji se smatraju bliskim predsedniku objavile su i državne novinarske agencije TASS i RIA Novosti.

Izvestile su da im je tom prilikom dodeljen ceo sprat jednog moskovskog hotela. Prema podacima informativne agencije RIA, oko 20 novinara smešteno je u jednokrevetne sobe.

Bilo im je zabranjeno da šetaju hodnicima (do toaleta su mogli samo sa maskom i uz dozvolu pripadnika Fedaralne službe bezbednosti), da uživo razgovaraju i razmenjuju stvari.

Alkohol i cigarete su takođe bili zabranjeni.

Paketi van zone karantina mogli su se razmeniti samo uz dozvolu i posredstvom FSB-a, nakon dezinfekcije.

Dobijali su tri obroka dnevno u plastičnim jednokratnim posudama.

Ispred vrata svake sobe stajala je stolica, na koju su sobarice ostavljale hranu, vodu i plastični pribor.

Svi koji su bili u kontaktu sa novinarima nosili su zaštitne skafandere, a tu površinu čistili su i UV zracima.

Autor fotografije, Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Potpis ispod fotografije, Mediji su izveštavali o karantinu za novinare koji su posetili pres-konferenciju Vladimira Putina

Podaci državnih novinarskih agencija se podudaraju kada je reč o načinu na koji se kontrolisalo zdravlje izolovanih: za dve nedelje četiri puta su uradili PCR test i dva puta merili antitela.

Na kraju, trećina izolovanih nije primljena kod predsednika.

Međutim, kada je reč o tome ko je platio usluge karantina podaci se razilaze.

TASS tvrdi da su za karantin novinara platile njihove redakcije.

Izvor koji je upoznat sa radom novinara tokom pandemije rekao je BBC-ju da redakcije plaćaju iz svog džepa smeštaj i opservaciju u privatnim hotelima, ali ako su u pitanju državni objekti, onda je smeštaj besplatan.

On dodaje da redakcijama nije naplaćen smeštaj kada su novinari bliski predsedniku bili u karantinu.

Ni TASS, ni RIA Novosti nisu navele gde je tačno bio karantin za novinare.

BBC-jevi izvori navode da su oni bili smešteni u hotelu Arbat, ogranku hotela Prezident. Sudeći po ugovoru Kabineta i datumu odlaska 17. decembar, mesto karantina mogao je biti i sam Hotel Prezident.

U tom periodu je Kabinet, u skladu sa ugovorima, raspoređivao ljude u hotel Prezident, velnes kompleks Planerno, nedelju do dve uoči bitnih datuma 20-22. decembra, kada je Putin imao nekoliko javnih sastanaka na različitim mestima u Moskvi.

Kremljevski karantin nastavio se i u 2021. godini.

Kada su 11. januara glave Jermenije i Azerbejdžana došle na sastanak sa Putinom (po zakonu se i oni smatraju objektima državne bezbednosti), u hotelu Prezident se završio još jedan dvonedeljni karantin.

Karantin ili posao za lekare?

Deo sredstava za suzbijanje pandemije Vlada je dodelila Kabinetu predsednika da potroši na organizaciju medicinske pomoći onim licima za koje je i nadležan, odnosno zaposlenima u Kremlju i u višim državnim organima, ali i penzionerima, porodicama i slično.

Glavno kremljevsko lečilište, Centralna klinička bolnica (CKB), tom prilikom dobila je više od milijardu rubalja subvencija.

Deo je potrošila na iznajmljivanje hotelskog smeštaja za sanitarno-epidemiološku dobrobit štićenih lica tokom protokolarnih događaja, ali i službena putovanja u Soči i na Valdaj.

Skoro 40 lekara i pilota tokom jeseni 2020. godine, umesto kod kuće, boravilo je u predsedničkom hotelu Arbat, a bolnica nije platila testiranja i ishranu lekara.

Lekari su u Arbatu boravili tri puta - od 30. septembra do 16. oktobra, od 20. oktobra do 7. novembra i od 7. do 14. novembra.

U tom periodu, Putin nije imao bitne događaje, ali su oni mogli da se pripreme za preglede i konsultacije predsednika i drugih osoba.

Autor fotografije, Maksim Shemetov/TASS Potpis ispod fotografije, Kremljevski lekari jednom godišnje odlaze na službena putovanja, ali tokom 2020-e putovanja je bilo više

U Soči, gde Vladimir Putin periodično živi, kremljevski lekari ranije su odlazili na službena putovanja jednom godišnje, ali 2020. ona su postala češća.

U aprilu i maju lekari su boravili u odmaralištu Soči koje se nalazi pored Putinove rezidencije, a od kraja juna do početka avgusta i sredine oktobra u sanatorijumu Rus, na šta je potrošeno oko pet miliona rubalja.

Zimi bolnica zaposlene šalje u Krasnu poljanu, gde Putin voli da skija, ali tamo Kabinet predsednika nema hotele, a lekari su tada smešteni u Gaspromovom planinskom hotelu Poljana 1389.

Za 2020. je bilo planirano da se u te svrhe izdvoji 4,5 miliona rubalja, maltene duplo više nego za 2019.

Na kraju, ugovor je sklopljen na oko 900 hiljada rubalja.

Pored toga, lekari su morali da budu u karantinu ili da rade u Dagomisu, najvećem opservatorijumu u Sočiju (1,16 miliona rubalja): boravili su tamo od 17. aprila do 1. maja, od 5. do 20. maja, od 28. jula do 8. avgusta.

Četvoro njih radilo je tamo u oktobru i od 16. novembra do 22. decembra.

CKB je prvi put poslala lekare na službeni put u Valdaj od 25. maja do 10. juna, zatim od 13. do 22. juna i od 7. do 16. jula, gde su boravili u istoimenom odmaralištu koje se nalazi pored još jedne Putinove omiljene rezidencije (ugovor na 1,3 miliona rubalja).

Sajt odmarališta navodi da je bio otvoren od 15. avgusta, ali da je za vreme drugog talasa pandemije, 6. novembra 2020, ponovo zatvoren.

Pored pilota, lekara i ostalih predsednikovih gostiju, u karantinu su bili i vozači.

Prema ugovorima sa Federalnim državnim preduzećima u vrednosti od 8,1 miliona rubalja, od početka aprila su u Arbatu izolovali vozače automobila kremljevskog Transportnog kombinata Rusija.

Vladimir Putin: Najdugovečniji vladar u istoriji moderne Rusije

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Potpis ispod videa, Nove ustavne promene učiniće mogućim da Putin ostane na vlasti do 2036.

Odakle Kremlj finansira zaštitu od pandemije?

Na godišnjem nivou odmarališta i hotelski kompleksi Kabineta predsednika dobijaju subvencije za izvršavanje državnih zadataka - opsluživanje predsednika, državnih zvaničnika i službenika iz Kremlja, kao i pridruženog kontigenta.

Međutim, pandemija je kremljevskim lečilištima donela, pored svih problema turističkog i hotelskog poslovanja, velike finansijske prilive za smeštaj gostiju.

Odakle se to finansira?

Duma je 31. marta 2020. donela zakon koji dozvoljava Vladi da po sopstvenom nahođenju troši sredstva na borbu protiv pandemije bez izmena u federalnom budžetu.

Nakon toga, tokom 2020, Vlada je dodelila Kabinetu predsednika iz rezervnog fonda više od 5,1 milijarde rubalja na mere za sprečavanje širenja korona virusa.

Tri akta koja se tiču Kabineta potpisao je premijer Mihail Mišustin - iz 6. i 29. aprila 2020. i 23. novembra 2020.

Pomoću njih ukupna cifra dodeljenih sredstava bila je skoro 4,2 milijarde rubalja.

Još jedan akt, iz 15. juna 2020. godine, namenjen je podršci federalnih institucija koje se bave medicinskom delatnošću (odmarališta i pansioni).

Na osnovu ovog akta, Kabinet je dobio dodatnih 984,5 miliona rubalja.

Pored toga, postoji i neobjavljeni akt Vlade iz 9. septembra 2020. godine N 2285-rs.

Nije poznato na šta se odnosi, kao ni koji je iznos izdvojen.

Međutim, na osnovu upravo ovog dokumenta, Kabinet predsednika je sanatorijumima Dagomis i Rus, kao i odmaralištu Valdaj, koji se nalaze pored Putinovih rezidencija, dodelio više od 1,2 milijarde rubalja subvencija za mere zaštite od pandemije.

Ovaj iznos možda je i veći, s obzirom na to da nisu svi sporazumi Kabineta objavljeni.

Od decembra 2020. godine, ovakvi dokumenti se više uopšte ne objavljuju.

Kako Rusija kontroliše internet

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Potpis ispod videa, Kako Rusija kontroliše internet

Dakle, na osnovu svih pet akata, Kabinet je raspodelio subvencije između nekoliko desetina svojih institucija.

Najveće iznose dobili su Centralna klinička bolnica (1,85 milijardi rubalja), Specijalni letački odred Rusija (230,5 miliona rubalja), Transportni kombinat Rusija i 25 sanatorijuma i pansiona (2,6 milijardi rubalja) - od njih osam su lečilišta.

Subvenciju od 9,1 miliona rubalja čak je dobio i moskovski velnes kompleks Arhangelsko, koji izdaje vikendice za 144 hiljada rubalja mesečno, stanove (87 hiljada mesečno) i glavnu vilu za 1,35 miliona rubalja za mesec.

Na pitanje o mogućnosti zakupa, BBC novinaru su odgovorili da je sve puno. CKB je slala lekare na službena putovanja na Krim.

Iz Kabineta su, na upit BBC-ja o detaljima organizacije, finansiranja i izbora mesta karantina za ljude koji se sastaju sa predsednikom, rekli da nisu organizator karantina.

Naveli su i da su sve restrikcije i mere koje su uvedene u Kabinetu i njegovim preduzećima, u skladu sa sanitarno-epidemiološkom bezbednošću i da su bile u saglasnosti sa preporukama Federalne službe za nadzor prava potrošača i dobrobiti ljudi.

„Ne bih imao šta da dodam na odgovore Kabineta", - izjavio je za BBC portparol predsednika Dmitrij Peskov.

Na pitanje sa čime su povezane karantinske mere zaštite predsednika od korona virusa i postoji li takva praksa i u drugim zemljama, Peskov takođe nije odgovorio.

Odmah nakon objavljivanja članka, Peskov je rekao da svi resori imaju dodatne troškove zbog koronavirusa.

„Pored toga, lica koja imaju veze sa rukovodstvom države i koja garantuju njen rad, naravno da su povezane sa karantinskim merama. To je apsolutno normalna situacija", naveo je Peskov.

Karantin za guvernere u Kremlju: Pegla i tri kreveta

Kabinet plaća samo samoizolaciju vezanu za letove zvaničnika i karantin za ljude koji su u kontaktu sa predsednikom.

Međutim, ovaj sistem ima i drugu stranu medalje: ako predsednik sa vizitom ode u neku drugu regiju, onda lokalni predstavnici moraju sami sebi platiti karantin.

Kako takav sistem funkcioniše može se videti na primeru posete predsednika Nižegorodskoj oblasti krajem novembra, usred drugog talasa pandemije.

Uoči Putinovog dolaska u Sarov, Kabinet regionalne Vlade pobrinuo se da obezbedi mesta za opservaciju kako bi se otkrilo i sprečilo dalje širenje koronavirusa tokom događaja posvećenih poseti Putina Nižnjem Novgorodu.

Tom prilikom, iz regionalnog budžeta potrošeno je oko milion rubalja.

Autor fotografije, Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Inf Potpis ispod fotografije, U Nižegorodskoj oblasti zvaničnici su, sudeći po kupovinama koje su obavili, bili u karantinu pred Putinov dolazak

Dvadesetoro zaposlenih regionalne uprave bili su u izolaciji u lokalnom odmaralištu ratnih veterana.

Boravak tamo nije bio skup - za 15 dana i 3 obroka dnevno izdvojili su 150.000 rubalja.

Najoriginalnija kupovina bila je nabavka tri drvena kreveta.

Zajedno sa njima kupljeni su i dušeci, pokrivači, šest kompleta posteljine, jedna pegla i četiri sefa.

Sve je to dostavljeno u nižegorodski Kremlj - rezidenciju regionalne Vlade.

Baš tamo je, prema podacima lokalnog portala Reporter NN, bio u samoizolaciji guverner Gleb Nikitin i dvoje njegovih saradnika.

Tada je Guvernerski kafić dobio odvojeni ugovor za ishranu zaposlenih koji su bili na opservaciji.

Na zahtev uprave, za njih je napravljen plastični kofer u kojem su se prenosila dokumenta, kao i baner veličine 2,5 puta 5,5 metara za obezbeđivanje i organizaciju radnih mesta članova regionalne Vlade koji su bili na posmatranju.

Saradnici na tekstu: Anastasija Napalkova i Sergej Kozlovski

Infografike: Olesja Volkova