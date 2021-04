Film i Holivud: Kako je Čarli Čaplin postao prva superzvezda u 20. veku

Od kasnih 50-tih, pa sve do smrti, muzički je opremio i sve njegove neme dugometražne, kao i veliki broj kratkih filmova.

Ali to se dogodilo punih 18 godina kasnije.

„Čaplin je, bez dileme, najvažniji umetnik kojeg je kinematografija proizvela, on je sasvim sigurno najčudesniji izvođač i još uvek najuniverzalnija filmska ikona".

„Doživljavan je kao tvorac svih njegovih filmova, a zbog lika skitnice i cele poetike koja je to pratila, sve se to prihvatalo kao vrlo autentična stvar, što se donekle uklapa i u Serisovu autorsku teoriju", navodi Terzić.

„Smatrao je da ako nisi i scenarista i nisi imao druge doprinose tokom stvaranja filma, onda si uglavnom doživljavan kao organizator i nisi mogao da budeš svrstavan u ravan sa piscima ili slikarima koji su sami bili odgovorni za kompletno delo", kaže on.

Skitnica

Ogroman je broj filmskih autora na koje je uticao - italijski režiser Federiko Felini ga je zvao „nekom vrstom Adama od kojeg smo svi mi nastali", dok je Žak Tati rekao da bez Čaplina on nikada ne bi snimio nijedan film.

Ali studenti generalno dobro reaguju na tu epohu, bez obzira na to koga od velike četvorke (Čaplin, Kiton, Lojd i Lengdon) proučavaju jer je njihova komika vanvremenska i besmrtna.

„Ni u smislu faktografije i dizajna to ne bi smelo nikada da zastari na način na koji neke druge pojave u filmu mogu"

Portal Biografija navodi da se prvi put pojavio na filmu u februaru 1914. godine ( The One-Reeler Making a Living ) i iako nije bio zadovoljan ovom ulogom, publika je imala drugačije mišljenje.

Ovaj film se zvao Kid Auto Races at Venice, ali pravi proboj je napravljen u maju 1914, kada je izašao i njegov debitantski film koji je i režirao.

Zvao se Caught In the Rain i bio je toliko uspešan da je posle njega Čaplin sam i režirao sve filmove u kojim se pojavljivao.

I skitnica je počela da se menja, pa smo tako dobili i film Banka koji je prvi sa nesrećnim krajem, što je do tada bilo nezamislivo.

Sloboda koju je imao u pravljenju filmova je bila za to vreme nezamisliva, pa je imao prilike da snima i u rodnoj Engleskoj (tamo je snimio poslednji kratki film - The Pilgrim), ili da pravi ljubavne filmove (A Woman in Paris).