Avganistan: „Dobili smo rat, Amerika je izgubila“, tvrde Talibani

Pre 1 sata

Vožnja do teritorije koju kontrolišu Talibani ne traje dugo.

Naparfemisan i sa crnim turbanom na glavi, on je veteran ove grupe, prvi put joj se pridružio devedesetih, kad je vladala većim delom zemlje.

„Potom ćemo ih predati sudovima i oni će odlučiti šta će biti dalje s njima", kaže on.

Odluka američkog predsednika Džoa Bajdena da odloži povlačenje preostalih američkih snaga do septembra znači da će ostati u zemlji duže od roka, od 1. maja dogovorenog prošle godine.

To je izazvalo oštru reakciju talibanskog političkog vođstva.

Protekle godine došlo je do očiglednih kontradikcija u talibanskom „džihadu".

„Mi želimo islamsku vladu koja vlada po Šariji. Nastavićemo džihad sve dok ne prihvate naše uslove", kaže on.

„Šta god oni odluče, mi ćemo to prihvatiti", uporno ponavlja.

Dok su bili na vlasti devedesetih, Talibani su zabranili obrazovanje žena, mada to često poriču.

U srednjim školama, kaže on, dozvoljene su samo nastavnice, a veo je obavezan.

„Ako poštuju Šariju, nema nikakvih problema", kaže on.

Hadži Hekmat insistira da ne postoji zabrana za njih, mada u konzervativnom društvu, kaže on, one tu obično ne bi ni dolazile.

On je opisao kako seljane šamaraju ili tuku zato što su obrijali brade ili im razbijaju stereo uređaje zato što slušaju muziku.

„Tuku nas zbog sitnica, ljudi su uplašeni", rekao je on za BBC.

Iako mlađi borci koji se muvaju oko nas veselo prave fotografije i selfije, on prvobitno kreće da prekrije lice turbanom kad vidi našu kameru.

„Međutim", dodaje on, „došlo je do promene u ljudstvu, naravno. Neki ljudi su stroži, a neki su opušteniji. To je normalno."