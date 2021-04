Princ Filip: Pogrebni lend rover i drugi lični detalji na sahrani vojvode

Pre 31 minuta

1) Kočija i vojvodine rukavice

To je bio detalj u čast prinčeve ljubavi prema brzim sportovima za koje se zainteresovao kad je napunio 50 godina i nastavio da u njima uživa, doduše ne u takmičarskom smislu, sve do devedesetih godina života.

2) Mornari koji zvižde

Tokom same sahrane poslednji poziv odsvirali su pripadnici marinaca sa trubama koji su bili u kapeli.

3) Lična zastava princa Filipa

Vojvodin kovčeg bio je prekriven njegovom ličnom zastavom. Zastava predstavlja elemente njegovog života, od grčkog nasleđa do britanskih titula.

4) Blistava zvezda Zanzibara... i drugo ordenje

5) Lend rover kao pogrebno vozilo

Zeleni lend rover u pogrebnoj povorci vojvode od Edinburga na putu do kapele Svetog Đorđa bio je neobičan prizor, kao i izrazit kontrast prethodnim kraljevskim sahranama, kada je sumorni prizor tradicionalnog pogrebnog vozila dočekivao ožalošćene.

„Samo me zabijte u zadnji deo lend rovera i odvezite me do Vindzora."