Datum je bio 31. januar 1915. godine i on se spremao da prisustvuje prvom velikom napadu gasom u istoriji.

„Što više civilizacija napreduje, to podliji čovek postaje", napisao je general Karl Fon Ajnem, komandant nemačke Treće armije u Francuskoj.

Na britanskoj strani, general potpukovnik Čarls Ferguson primetio je da Velika Britanija nije bila prva koja je upotrebila gas, ali je to ipak odbacio kao „kukavički vid ratovanja".

Iako su se Nemačka, Velika Britanija i Francuska trudile da razviju nove i efikasnije gasove, to se i dalje smatralo „prljavim oružjem", kaže radio voditelj Džeremi Paksman, autor knjige Britanija u Velikom ratu.

„Kad su prvi put oglašena zvona 'uzbune za upotrebu gasa', odjednom sam se setio između ostalog što prođe čoveku kroz glavu u takvim trenucima da je Henri Peti pred bitku kod Azenkura kleknuo i pomolio se… i upravo sam to i ja uradio", napisao je kapetan I. I. Simeons u decembru 1915. godine.

„Mislim da je to jedno zastrašujuće naučno dostignuće, sama pomisao na to da vam se uvlači u sistem i ne možete da ga vidite, za razliku od parčeta šrapnela ili rane od bajoneta", kaže Džons.

„Gas, koji se kreće kao izmaglica, podseća na duhove, sablasti i drugi stvari koje se vezuju za smrt", kaže on.

Upravo je ovaj konkretan osećaj užasa koji stvara gas dočaran u pesmi Vilfreda Ovena „ Dulce et Decorum Est ", verovatno najčitanijem opisu ratnih užasa na engleskom jeziku.

U svim mojim snovima, pred bespomoćnim mi vidom, Baca se na me, šljapkajući, gušeći se, daveći.

Pesma je napisana kao ispovest u prvom licu, ali u Ovenovim pismima sa fronta, ili u ratnom dnevniku njegovog puka, nema dokaza da je on doživeo neki takav napad pre nego što je napisao pesmu.

„Možda je video napad, ne znamo, ili je možda čuo iz druge ruke ispovest nekog vojnika, ili je to možda bila samo mašta", kaže doktor Stjuart Li sa Oksfordskog univerziteta.

Gas reaguje brzo u dodiru sa vodom u disajnim putevima i formira hlorovodoničnu kiselinu, dovodeći do oticanja i zapušavanja plućnog tkiva i izazivajući gušenje.

(Prvu zabeleženi napad gasom, u obliku granata umesto čaura, smatra se da su izveli Francuzi 1914. godine - napad je bio toliko neefikasan da je vrlo malo njih znalo je da uopšte izveden sve do okončanja rata.)

Druga oružja, poput mitraljeza, usavršena su do novih nivoa perfekcije ubijanja.

Otrovani gasom

„Slika je trebalo da prenese poruku da je rat bio vredan svega i da je doveo do boljeg sutra, višeg cilja, da nije bio užasnog rasipanje života", kaže on.

„To je slika prepuna simbolizma. Privremeno slepilo bilo je metafora, polureligiozno čistilište britanske omladine na putu do uskrsnuća.

U leto 1917. godine, gas je dovodio do značajnog broja žrtava, tvrdi on, uklanjajući ljude sa bojišta na šest do osam nedelja, zauzimajući krevete i medicinske sestre, i trošeći značajne resurse.