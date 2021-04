Film, Holivud i Džek Nikolson: Život u slikama na 84. rođendan čuvenog glumca

Džek Nikolson je čitav život igrao divlje, zavodljive svojeglavce. Za to je osvojio tri Oskara i posebno mesto među kolegama filmadžijama.

Goli u sedlu, 1969

Kanski filmski festival, 1969

Slikajući glumca pre nego što se otisnuo na put do statusa superzvezde, među fotografijama koje su nastale su Nikolson koji se igra se petogodišnjom ćerkom Dženifer i kako pohađa prve časove klavira kod nastavnika Josefa Pačolcika u pripremi za sledeću ulogu u Pet lakih komada .

Kod kuće, septembar 1969

Pet lakih komada, 1970

„Bili smo cimeri i godinama smo zajedno studirali glumu kod Džefa Korija (američki glumac koji je završio na crnoj listi 1951. godine i kasnije podučavao generacije filmskih zvezda), tako da je on, u veoma bukvalnom smislu, bio saradnik na scenariju."

Kineska četvrt, 1974

Let iznad kukavičijeg gnezda, 1975

Let iznad kukavičijeg gnezda osvojio je pet Oskara, uključujući nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu za Nikolsona.

Luiz Flečer

„Džek je glumac koji predano radi, a opet odaje utisak nekoga ko više voli da se provodi. Kad ga vidite, sve to izgleda veoma lako, ali uveravam vas da nije!

On je samo našao način da to izgleda kao da se nimalo ne trudi.

Svaki glumac u tom filmu nije mogao da dočeka da krene da radi svakog novog dana, toliko je to bilo zadovoljavajuće.

Bio je 100 odsto prisutan svaki dan i učinio da to iskustvo bude predivno i za sve ostale.

Svi su se zarazili njegovom improvizacijom i zabavljali su se radeći to, dok su istovremeno bili inventivni i kreativni.

Izrastao je u predivnog glumca i ja sam uživala u svakoj sceni - naročito u fizičkoj sceni kad pokušava da me ubije, ta je bila strašno zabavna. On ju je učinio zabavnom, uživao je u njoj, i smučilo mu se da je stalno uvežbava zato što se meni strašno dopadala!"

Bred Durif

„Džek je stvorio stil - on je uticao na glumu i izmenio je. Radio je jako dobro nešto što ljudi naprosto nisu radili ranije.

Ubacio je izvestan osećaj slobode u sve to. Učinio je sve veoma stvarnim, a opet je bio izuzetno posvećen.

On je ima ogroman karakter, veoma je duhovit, ali je i neverovatno velikodušan. On uživa u radu sa glumcima - uživa da provodi vreme sa glumcima na setu.

On je velikodušan glumac, verovatno najvelikodušniji sa kojim sam radio. On je jedan od najvažnijih glumaca mog života.

Kao i svi veliki glumci, on pokreće sve oko sebe."

Brando kao uzor i inspiracija

„Bila je to jedna od najluđih stvari koje sam u životu video."

„Naredni dan sam se probudio potpuno uništen... 'Šta ti misliš ko si, Džek? Ti si u istom filmu sa Marlonom Brandom!' Potpuno me je uništio… Naš režiser, Artur Pen, morao je da me tetoše da bih se povratio samo da bi me naveo da nastavim sa snimanjem filma."