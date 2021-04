Rusija i svemirska istraživanja: Sojuz - sovjetski svemirski relikt koji je opstao

Prvi put lansirana 1967. godine, tesna kapsula Sojuz još se koristi za prevoz astronautskih trojki do Međunarodne svemirske stanice (ISS).

Štaviše, otkako je NASA penzionisala Spejs šatl 2011. godine , letenje u ruskom Sojuzu jedini je način da astronauti stignu do ISS-a.

„Pitao sam ga zašto je to uradio, a on je rekao: 'Videćeš!', i zaista sam imao mnogo problema sa kolenima - veoma je neudobno unutra."

Dečje bolesti

Šta je to, dakle, u njegovom dizajnu iz šezdesetih što je toliko trajno?

Prvi uspešni let Sojuza odigrao se tek u oktobru 1968. godine, ali do tada su SAD već uveliko bile na putu do Meseca sa programom Apolo.