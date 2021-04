Oskari 2021, „Još jedna tura" i „Quo Vadis, Aida?": Pregled nominovanih za najbolji međunarodni igrani film

Prvo je došlo do promene imena. Akademija filmske umetnosti i nauke shvatila je da reč „strano" počinje da zvuči zastarelo.

Quo Vadis, Aida?

To je moćan i dobro urađen podsetnik na sramne događaje u Evropi od pre samo 25 godina.

Još jedna tura ( Another Round )

Mads Mikelsen u filmu Another Round

Svi su do određene mere umorni od života, a sva četvorica vole da popiju.

Iznenađujuće je malo filmova tokom kojih je publici stalo do likova i želi da se sve završi dobro po njih: Vinterbergu to polazi za rukom.

Bolji dani ( Better Days )

Čovek koji je prodao svoju kožu (The Man Who Sold His Skin)