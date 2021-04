Oskar 2021: Trideset godina posle „Jaganjaca" - nova zlatna statua za Entonija Hopkinsa

Hopkins je tako u svojoj 83. godini postao najstariji dobitnik Oskara za glumu, a drugi Britanac, Danijel Kaluja, dobio je Oskara za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu Juda i crni Mesija ( Judas and the Black Messiah ).

Entoni Hopkins - veliko iznenađenje

Velika noć za Zemlju nomada

Veliki pobednici

Zemlja nomada (Nomadland) - 3 OskaraOtac (The Father) - 2Juda i crni Mesija (Judas and the Black Messiah) - 2Ma Rainey's Black Bottom - 2Mank - 2Duša (Soul) - 2Zvuk metala (Sound of Metal) - 2