Oskar 2021: Najbolja modna izdanja sa crvenog tepiha

Pre 1 sata

1. Redžina King? Redžina kraljica

2. Par za primer - Pol i Liz Rači

3. Britanska rediteljka u lepršavoj zelenoj haljini

4. Odavanje pošte Kobiju Brajantu

5. Marija Bakalova ima rešenje za držanje fizičke distance

6. Zlatni standard nominovanih za najbolju glumicu

7. Alan Kim je pravi pobednik

On je plesao na crvenom tepihu, obučen u sako i šorts Doma Brauna i čarape do kolena.

8. Selest je ukrala naša srca

Britanska pevačica bila je nominovana za najbolju originalnu pesmu sa numerom Hear My Voice, from The Trial of the Chicago 7.