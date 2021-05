Evrovizija i ABBA: Zašto je Velika Britanija dala nula poena švedskoj grupi za pesmu Vaterlo

„To je svakako moglo da bude tako", rekao je on dopisniku BBC-ja za industriju zabave Kolinu Patersonu u jutarnjem programu BBC-ja.

„Zato što su Britanci bili prvi koji su nas prihvatili posle pobede, tako da bi lako moglo biti da se žiri poslužio takvim lukavstvom - to je zapravo vrlo verovatno."

Da li je on, dakle, nekada pričao sa Olivijom Njutn Džon o tome što se desilo te noći?

„Ona kaže da je Olivija znala da ćemo mi pobediti", kaže on.

„Muke pesmopisca"

Za Ulvaesa i ostatak grupe ABBA, pobeda je bio trenutak koji im je promenio živote i ubrzo posle toga, kaže on, „počele su da im pristižu tantijeme".

To im je dalo prostor i vreme da se etabliraju kao pravi profesionalci i da se potpuno posvete pravljenju budućih hitova kao što su „ Dancing Queen " i „ Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight) ".

Prostor i vreme su luksuz koji retko sebi mogu da priušte muzički talenti u povoju u ovom dobu striminga, ističe on - a naročito tokom pandemije korona virusa.

Frontmen grupe Elbow Gaj Garvi, koji je radio po mančesterskim barovima na dugom putovanju do uspeha, nedavno je rekao odboru DCMS-a koji istražuje tržište muzičkog striminga da način na koji su muzičari plaćeni za audio strimove „ugrožava samu budućnost muzike".

Bjorn Ulvaes prisustvuje otvaranju „Mamma Mia! The Party" u londonskoj O2 areni 2019. godine

Imajući sve to u vidu, zvezda grupe ABBA upravo je objavila novi izveštaj naslovljen „Rebalans ekonomije pesme".

„Godina pesme"

Ulvaes kaže da je 2020. bila toliko grozna za pevače, tokom koje je otkazana većina muzičkih događaja, da su oni sada shvatili ono što pesmopisci znaju već dugo godina - i to bi mogao da bude konačni podsticaj za pravu promenu.

„Stvarno je veoma, veoma teško", dodaje on.

„I pomislio sam: 'Dobro došli u svet pesmopisaca' - jer tako je to obično za pesmopisce... oni su uvek u toj situaciji.

„Srećan kraj"

Ovaj 75-godišnjak, koji je potvrdio da će njegov bend kasnije tokom godine izdati pet dugoočekivanih novih pesama, kaže da u skorije vreme neće prodavati prava na svoj katalog - kao što su to učinila tako velika imena kao što su Bob Dilan, Nil Jang i Pol Sajmon.

Razlog je što se suviše dobro zabavljaju sa projektima kao što su filmovi i pozorišni mjuzikli „Mama mia", kao i povratak u budućnost na ABBA avatar turneji koja se sprema (bend nije nastupio zajedno u javnosti još od 1982. godine, odbivši neke velike ponuđene sume da to učini).

Iako on odbija da otkrije precizne detalje o njihovim digitalnim dvojnicima, originalni Ulvaes kaže da se neće potpisati ni na kakvom zvaničnom biografskom filmu, uprkos uspehu skorašnjih primera kao što su „Boemska rapsodija" i „Roketmen".

„Mislim da zapravo to ne bismo želeli", kaže on.

„Svakako znam za sebe da ne bih voleo da me glumi glumac na velikom platnu - bar ne dok sam živ. A mislim da ni ostali to ne bi voleli."

„Bilo je ponuda, naravno. Mislim da to nećemo raditi."

ABBA se nikada nije zvanično raspala, ali Ulvaes se jeste rastao od članice benda i buduće bivše žene Agnete Faltskog 1980. godine - iste godine kad je ona pevala vokale u njihovoj himni o raskidu „The Winner Takes it All".